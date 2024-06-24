Yapay zekâ teknolojileri 97 milyonluk istihdam sağlayacak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul, Dünya Ekonomik Forumu'nun araştırmasına göre yapay zekânın yaklaşık 97 milyon istihdam yaratmasının beklendiğini belirterek, "Bu alanda teknoloji okuryazarlığını artırıp eğitim müfredatımızda yapay zekâ temelli gelişmeleri ders konusu olarak çocuklarımıza gösterirsek bu geçiş sürecini daha sağlam temeller üzerine kurarız" dedi. Erkul, teknoloji ihracatındaki önemli rolün yazılım, savunma sanayisi, otomotiv, elektronik ve medikal cihazlar gibi alanlardaki atılımlar sayesinde hızla arttığını söyledi. Geçen yıl yaklaşık 3 milyar dolar olan yüksek teknoloji ihracatının bu yıl daha da artmasının beklendiğini kaydeden Erkul, "Yenilikçi yatırımlar ve yüksek yerli üretim oranları, bu alanlarda katma değerli bir etki yaratıyor." ifadesini kullandı. Erkul, hem savunma sanayisi hem de teknoloji şirketleri için yazılımın önemli bir alan olduğunu dile getirerek, "Türkiye de bu konuda öncül olabilir çünkü yazılım sektöründe 25 binden fazla şirketimiz var ve bu şirketler kendi yazılımlarını da geliştirerek katma değer yaratmak ve küresel markalar oluşturmak için önemli. Bu alanlarda uluslararası rekabette baş oyuncu olabiliriz; ihracatımızda artış ekonomik büyümeye katkı sağlayabiliriz" diye konuştu.