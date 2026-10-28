Yapay zekâ üç yıl sonra kendi kendine hareket edecek

Sigorta sektöründe yapay zekâ kullanımı müşteri hizmetleri ve hasar yönetiminden fiyatlama, risk analizi ve underwriting süreçlerine kadar genişlerken, teknoloji şirketi Sapiens sigortacıların yapay zekâ dönüşümündeki ilerlemesini ölçmek amacıyla küresel bir endeks geliştirdi. Küresel Sigortacılık Yapay Zekâ Olgunluk Endeksi'ni başlatan Sapiens, beş farklı coğrafi bölgeden 475 üst düzey sigorta profesyonelinin görüşlerini analiz etti. Katılımcıların yüzde 67'si, önümüzdeki iki ila üç yıl içerisinde tamamen otonom yapay zekâ sistemlerinin kullanılabileceğini öngörüyor.

GÖREN ÇOK KULLANAN AZ

Araştırmaya göre, sigortacıların yapay zekâ hedefleri ile uygulamaları arasında 71 puanlık fark bulunduğunu ortaya koydu. Şirketlerin yüzde 87'si ajan tabanlı yapay zekâyı öncelikli alan olarak görürken yalnızca yüzde 16'sı bu teknolojiyi kullanmaya başladı. Araştırmaya göre sigortacıların yüzde 87'si, birden fazla işlemi planlayabilen ve belirli görevleri bağımsız şekilde gerçekleştirebilen ajan tabanlı yapay zekâyı stratejik öncelik olarak değerlendiriyor. Buna karşılık bu sistemleri fiilen kullananların oranı yüzde 16 seviyesinde bulunuyor. İki oran arasındaki 71 yüzde puanlık fark, sigorta sektörünün yapay zekâ dönüşümündeki en önemli göstergelerden biri olarak öne çıkıyor.

HAYAT DIŞI SİGORTACILAR ÖNDE

Araştırma, hayat dışı sigorta şirketlerinin yapay zekâ uygulamalarında hayat sigortacılarına göre daha ileri olduğunu ortaya koydu. Coğrafi karşılaştırmada ise Benelüks ve İskandinav ülkeleri yapay zekâ olgunluğu açısından öne çıktı. Sapiens'in araştırması, sigorta sektöründe rekabetin artık yalnızca yapay zekâya yatırım yapmaktan ibaret olmadığını gösteriyor. Şirketlerin teknolojiye verdikleri önceliği somut uygulamalara dönüştürme kapasitesi, önümüzdeki dönemde operasyonel verimlilik ve rekabet gücü açısından belirleyici olacak.

YATIRIM RİSKİNİ DE DEĞİŞTİRİYOR

Sigorta sektöründe yapay zekâ yalnızca operasyonel verimlilik sağlayan bir teknoloji olmaktan çıkıyor. Veri merkezlerine yönelik yatırımlar, yapay zekâ kaynaklı siber tehditler ve otomatik karar sistemlerinin hukuki sonuçları, sigortacıların yeni risk alanlarını oluşturuyor. Özellikle hayat sigortası şirketlerinin uzun vadeli yatırım portföylerinde yapay zekâ altyapısına yönelik finansmanların artması, teknolojik dönüşümün bilançolar üzerindeki etkisini de gündeme getiriyor. Aynı zamanda reasürans şirketleri, yapay zekâ destekli modelleme ve fiyatlama araçlarıyla karmaşık risklerin değerlendirilmesinde yeni çözümler geliştiriyor.



KASIRGA SİGORTASINDA YAPAY ZEKÂ DÖNEMİ

Liberty Mutual Reinsurance, kasırgaların yol açtığı zararları daha hızlı değerlendirmek amacıyla Fransız teknoloji şirketi Celest.Science ile işbirliğine gitti. Çalışma, özellikle kasırga sırasında ölçüm cihazlarından veri alınamadığında ortaya çıkan sorunu çözmeyi hedefliyor. Yapay zekâ ve iklim modelleri kullanılarak eksik veriler tamamlanabilecek ve kasırganın şiddeti daha sağlıklı hesaplanabilecek. Bu teknoloji, belirli bir rüzgâr hızına veya afetin şiddetine ulaşıldığında ödeme yapılmasını sağlayan parametrik sigortalarda kullanılabilecek. Böylece hasar tespitinin hızlanması ve sigortalılara daha kısa sürede ödeme yapılması amaçlanıyor. Sistemin sigorta ürünlerinde kullanılabilmesi için teknik testlerin ve gerekli onayların tamamlanması gerekiyor.



YAPAY ZEKÂ SİGORTA HASARLARINI ARTIRABİLİR

Yapay zekâ, sigortalıların haklarını aramasını kolaylaştırırken sigorta şirketlerinin hasar ödemelerini de artırabilir. Autonomous analistleri, Meta'nın Muse adlı yapay zekâ sistemini sigorta poliçelerinin karşılaştırılması ve hasar başvurularının takibi gibi işlemlerde test etti. Yapay zekânın tüketicilerin poliçelerini daha iyi anlamasına ve hak ettikleri tazminatları talep etmesine yardımcı olabileceği görüldü. Analistlere göre bu gelişme, gelecekte sigorta şirketlerine yapılan hasar başvurularının ve hukuki taleplerin artmasına neden olabilir. Ancak söz konusu değerlendirme gerçekleşmiş bir hasar artışını değil, yapay zekânın gelecekte yaratabileceği olası maliyetleri ortaya koyuyor.



KONUTLARIN RİSKİNİ YAPAY ZEKÂ İLE ÖLÇECEK

ABD'li sigorta şirketi Donegal Insurance Group, konut sigortalarında riskleri daha doğru belirlemek amacıyla yapay zekâ kullanımını genişletiyor. Şirket, teknoloji ortağı ZestyAI tarafından geliştirilen Z-PROPERTY sistemini kullanarak sigortaladığı evlerin özelliklerini ve karşı karşıya oldukları riskleri analiz edecek. Böylece konutların sigorta açısından daha ayrıntılı değerlendirilmesi ve fiyatlama kararlarının daha fazla veriye dayanması hedefleniyor. İki şirketin işbirliği 2025 yılında çatıların yaşını belirlemeye yönelik bir uygulamayla başlamıştı. Yeni sistemle yapay zekânın kullanım alanı çatı analizinin ötesine taşınacak.



REASÜRANS ŞİRKETLERİNE YENİ FİYATLAMA ARACI

SİGORTA şirketlerinin üstlendikleri riskleri paylaşmalarını sağlayan reasürans işlemlerinde yeni bir dijital uygulama geliştirildi. Ledger Investing'in iştiraki Korra tarafından hazırlanan sistem, reasürans anlaşmalarının maliyetini ve olası kazançlarını daha hızlı hesaplamayı amaçlıyor. Sigorta şirketleri, brokerler ve yatırımcılar bu araç sayesinde farklı reasürans seçeneklerini karşılaştırabilecek, üstlendikleri riskleri değerlendirebilecek ve anlaşmaların finansal sonuçlarını görebilecek. Uygulamanın özellikle karmaşık reasürans işlemlerinde hesaplama ve karar alma süreçlerini kolaylaştırması hedefleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör