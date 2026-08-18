Yapay zekada yol haritası belli oldu! Bakan Kacır: Türkiye öncü ülkelerden olacak

TÜRKİYE'NİN YAPAY ZEKA YOL HARİTASI BELLİ OLDU

Genelgede, yapay zekanın büyük veri, gelişmiş hesaplama kapasitesi ve algoritmik yeniliklerin birleşimiyle ortaya çıkan ve birçok alanda dönüştürücü etkileri bulunan kritik bir teknoloji olduğu belirtildi.

Ülkelerin rekabet gücü, verimlilik düzeyi ve teknolojik bağımsızlığının yapay zeka alanındaki yetkinlikleriyle şekillendiğine dikkat çekildi.

Daha önce uygulanan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin (2021-2025) önemli kazanımlar sağladığı belirtilen genelgede, yapay zekanın küresel ekonomiyi, kamu hizmetlerini, üretim modellerini ve toplumsal yapıları yeniden şekillendirdiği yeni dönemde Türkiye'nin vizyonunu güncelleyecek yeni bir eylem planına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

İNSAN KAYNAĞI VE ALTYAPI GÜÇLENDİRİLECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle hazırlanan eylem planı; insan odaklılık, güvenilirlik, etik sorumluluk, dijital egemenlik ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda uygulanacak.

Plan kapsamında yapay zeka farkındalığının artırılması, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, veri ve hesaplama altyapılarının güçlendirilmesi ve kamu ile özel sektörde yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Eylem planı, "Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet" temel ilkeleri üzerine inşa edildi.

KAMU KURUMLARINA UYGULAMA TALİMATI

Genelgede, eylem planı kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kendilerine verilen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi istendi.

Planın uygulanması sırasında ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın da tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanması talimatı verildi.

Genelgede planın, Türkiye'nin yapay zeka alanında geliştiren, üreten, ihraç eden ve güvenilir şekilde yöneten bir ülke haline gelmesine katkı sağlamasının amaçlandığı belirtildi.