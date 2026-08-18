Yapay zekada yol haritası belli oldu! Bakan Kacır: Türkiye öncü ülkelerden olacak

Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı (2026-2030) konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yol haritası niteliğindeki karar Türkiye'nin yapay zeka alanında geliştiren, üreten, ihraç eden ve güvenilir şekilde yöneten bir ülke haline getirecek.
TÜRKİYE'NİN YAPAY ZEKA YOL HARİTASI BELLİ OLDU
Genelgede, yapay zekanın büyük veri, gelişmiş hesaplama kapasitesi ve algoritmik yeniliklerin birleşimiyle ortaya çıkan ve birçok alanda dönüştürücü etkileri bulunan kritik bir teknoloji olduğu belirtildi.
Ülkelerin rekabet gücü, verimlilik düzeyi ve teknolojik bağımsızlığının yapay zeka alanındaki yetkinlikleriyle şekillendiğine dikkat çekildi.
Daha önce uygulanan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin (2021-2025) önemli kazanımlar sağladığı belirtilen genelgede, yapay zekanın küresel ekonomiyi, kamu hizmetlerini, üretim modellerini ve toplumsal yapıları yeniden şekillendirdiği yeni dönemde Türkiye'nin vizyonunu güncelleyecek yeni bir eylem planına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.
İNSAN KAYNAĞI VE ALTYAPI GÜÇLENDİRİLECEK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle hazırlanan eylem planı; insan odaklılık, güvenilirlik, etik sorumluluk, dijital egemenlik ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda uygulanacak.
Plan kapsamında yapay zeka farkındalığının artırılması, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, veri ve hesaplama altyapılarının güçlendirilmesi ve kamu ile özel sektörde yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Eylem planı, "Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet" temel ilkeleri üzerine inşa edildi.
KAMU KURUMLARINA UYGULAMA TALİMATI
Genelgede, eylem planı kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kendilerine verilen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi istendi.
Planın uygulanması sırasında ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın da tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanması talimatı verildi.
Genelgede planın, Türkiye'nin yapay zeka alanında geliştiren, üreten, ihraç eden ve güvenilir şekilde yöneten bir ülke haline gelmesine katkı sağlamasının amaçlandığı belirtildi.
KACIR: "ÖNCÜLERİNDEN OLACAĞIZ"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da eylem planına ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'nin yapay zeka alanındaki hedeflerini açıkladı.
Kacır, yapay zekanın yalnızca teknolojik bir alan olmadığını, ekonomik refahın, rekabet gücünün ve egemenlik sınırlarının yeni belirleyicilerinden biri haline geldiğini belirtti.
Bakan Kacır, "Türkiye olarak bu dönüşümün seyircisi değil, öncülerinden olacağız. Kendi değerleriyle yapay zeka teknolojileri geliştiren, güvenilir ürün ve hizmetler üreten, sanayiden sağlığa, eğitimden kamu hizmetlerine kadar stratejik alanlarda yapay zeka çözümlerini ölçeklendiren bir Türkiye inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"YATIRIMIN VE YETENEĞİN MERKEZİ OLACAĞIZ"
Türkiye'nin sahip olduğu insan kaynağı ve teknoloji altyapısına dikkat çeken Kacır, yapay zeka yatırımlarının artırılacağını belirtti.
Kacır, "Nitelikli insan kaynağımız, güçlü AR-GE altyapımız, girişimcilik ekosistemimiz ve üretim kabiliyetimizle Türkiye'yi yapay zeka alanında yatırımın, yeteneğin ve yenilikçi teknolojilerin merkezi haline getireceğiz." dedi.
Bakan Kacır, yapay zekanın Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı ve ekonomik kalkınması açısından da stratejik bir alan olacağını vurguladı.
YAPAY ZEKA TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIĞIN GÜÇ ALANI OLACAK
Kacır, "Yapay zekayı Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığının ve ekonomik kalkınmasının yeni güç alanlarından biri kılacağız." diye konuştu.
Yapay zekanın sunduğu imkanlardan milletin refahı ve insanlığın ortak faydası için en üst düzeyde yararlanmayı hedeflediklerini belirten Kacır, açıklamasını "Türkiye Yapay Zeka Eylem Planımız milletimize hayırlı olsun." ifadeleriyle tamamladı.