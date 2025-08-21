Yapay zekâdan 15.7 trilyon dolarlık katkı

DTÜ ile Yandex Türkiye arasında yapılan Yapay Zekâ Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı İmza Törenine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ODTÜ'nün köklü akademik birikimi ve yenilikçi vizyonu ile Yandex'in ileri teknoloji ve eğitim yetkinliklerini buluşturan bu programın yapay zekâ alanında atılmış önemli bir işbirliği adımı olduğuna söyledi. Yılmaz, yapay zekânın dünya ekonomisi üzerindeki etkisinin büyük olduğunu, yapılan projeksiyonlara göre 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 15.7 trilyon dolarlık katkı sağlayacağının öngörüldüğünü söyledi. Yandex Türkiye Genel Müdürü Dr. Alexander Popovskıy ise, "Türkiye bizim için bir pazar değil, stratejik bir öncelik" dedi. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil Türk yükseköğretiminin geleceği açısından çok önemli bir adımın hayata geçirildiğini söyledi.