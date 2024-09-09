Yapay zekâya adım atıyor

Apple meraklıları dün 'It's Glowtime' (Işıltı Zamanı) adını taşıyan yıllık lansman etkinliğinde iPhone 16 ve 'Apple Intelligence' AI özelliklerini gördü. Apple, ChatGPT teknolojisini Apple'ın Siri sesli asistanıyla birleştirmek için OpenAI ile bir ortaklığa gitti. Apple'ın etkinliğindeki duyuruları ve daha fazla yapay zeka ekleme vaatleri, Microsoft gibi rakiplerinden daha uzun süre tüketiciye yönelik yapay zeka araçlarını piyasaya sürmede geride kalmasının ardından şirket için bir dönüm noktası. iPhone16, kullanıcıların metin ve görüntü oluşturmasına olanak tanıyan üretken yapay zekâ için özel olarak üretilen ilk telefon serisi olacak.Şirket, Apple Intelligence'ın yapabileceği bazı şeylerin ipuçlarını da vermişti. Siri ile daha doğal konuşmalar, e-posta taslakları hazırlamaya yardımcı olacak, fotoğraf albümlerindeki belirli anları bulmayı kolaylaştıracak ve kullanıcıların kişisel bilgilerini yanıtlarına dahil edecek çözümler var. iPhone'un görünümünde daha geniş bir ekran veya güncellenmiş kenarlar gibi ufak değişiklikler de olacak. Fiyatın ise ciddi bir şekilde zamlanması bekleniyor. Apple, online mağazası Apple Store'u dün erişime kapattı. Siteyi ziyaret edenler, "Hemen döneceğiz" uyarısıyla karşılaştı. Apple, 4 Mart 2024 tarihinde iPhone 15 Pro'nun fiyatını 69 bin 999 TL'den 75 bin 499 TL'ye yükseltmişti. iPhone 16 serisinin Türkiye başlangıç fiyatının 79 bin 999 TL seviyesinde olabileceği belirtiliyor.