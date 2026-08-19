Yapay zekâyla dosya açılmadan takip

Bereket Sigorta Grubu, dijital medyada yayımlanan kaza haberlerini gerçek zamanlı analiz ederek portföyüyle eşleştiren AI Tabanlı Medya Takip Sistemi'ni devreye aldı. Sistem, haber metinleri ve fotoğraflardan elde ettiği verileri poliçe ve hasar sistemleriyle karşılaştırarak olası suistimal vakalarıyla rücu imkânlarının hasar dosyası oluşmadan önce belirlenmesini amaçlıyor. AI Tabanlı Medya Takip Sistemi, dijital medya platformlarında yayımlanan trafik kazası haberlerini tarayarak metin ve görselleri analiz ediyor. Sistem, büyük dil modelleri aracılığıyla haberlerde yer alan kazanın zamanı, yeri ve oluş şekli gibi bilgileri belirliyor. Haberlerde kullanılan fotoğraflar ise görüntü işleme algoritmalarıyla inceleniyor. Araç plakalarının tespit edilmesi halinde elde edilen bilgiler şirketin poliçe ve hasar sistemlerindeki kayıtlarla karşılaştırılıyor. Eşleşme bulunması durumunda hasar yöneticilerine bildirim gönderiliyor. Böylece şirkete henüz hasar ihbarı yapılmamış veya hasar dosyası açılmamış bir kazanın şirket portföyündeki araçlarla bağlantısı tespit edilebiliyor.

SUİSTİMAL TAKİBİ

Sistemle birlikte dijital medyadan elde edilen verilerin hasar yönetim süreçlerine dahil edilmesi hedefleniyor. Haberlerden alınan bilgilerin şirket kayıtlarıyla karşılaştırılması, hasar yöneticilerinin sigortalı veya diğer tarafların beyanlarının yanı sıra dış kaynaklardan elde edilen verileri de değerlendirebilmesine imkân sağlıyor. Uygulamanın kullanım alanlarından birini sigorta suistimallerinin tespiti oluşturuyor. Kaza tarihi, konumu, araç bilgileri ve olayın gerçekleşme biçimine ilişkin veriler poliçe ve hasar kayıtlarıyla karşılaştırılarak olası uyumsuzlukların erken aşamada belirlenmesi amaçlanıyor. Sistem aynı zamanda rücu süreçlerinde kullanılabilecek vakaların tespitine yönelik veri sağlıyor. Kazaya ilişkin bilgilerin hasar ihbarından önce elde edilmesi, şirketin olayla ilgili kayıt oluşturmasına ve sonraki süreçte kullanılabilecek verileri değerlendirmesine olanak tanıyor. AI Tabanlı Medya Takip Sistemi'nin yazılım ve yapay zekâ altyapısı Bereket Sigorta Grubu ekipleri tarafından geliştirildi. Sistem şirket altyapısı üzerinde çalışıyor.

KURUM İÇİNDE GELİŞTİ

Bereket Sigorta Grubu Genel Müdürü Faruk Gökçen, yapay zekâyı operasyonların yanı sıra karar alma süreçlerinde de kullandıklarını belirterek sistem sayesinde bağımsız veri kaynaklarından elde edilen bilgilerin hasar süreçlerine dahil edildiğini söyledi. Gökçen, sistemin risklerin daha erken tespit edilmesi, suistimalle mücadele ve hasar yönetiminde veri kullanımının artırılması amacıyla geliştirildiğini ifade etti. Sistemin devreye alınmasıyla manuel takip yöntemleriyle belirlenmesi güç olan vakalar dijital medya üzerinden tespit edilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör