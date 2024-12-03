Yapı denetim sistemi depreme karşı güvence oldu! O binalar depremde yıkılmadı

Meclis'te görüşmeleri süren yapı denetim sistemi ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şahin, yapı denetim sisteminde, düzgün işleyen otomatik atama sisteminden vazgeçilmesinin deprem güvenliği açısından büyük risk oluşturduğunu belirtti.
Türkiye'nin deprem kuşağında olduğuna dikkat çeken Şahin, yapı denetim firmalarının amacının can ve mal güvenliğini teminen bina yapmak olduğunu belirtti. Yapı Denetim Sisteminin Türkiye'de hayata geçmesinin ardından Van, Elazığ, Malatya, İzmir ve Düzce depremlerinin yaşandığını ifade eden Şahin, bu depremlerde yapı denetimi yapılan binalarda can kaybı yaşanmadığını ve yıkılan bina olmadığını söyledi.
"6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE 151 BİN 990 BİNADAN 185'İ YIKILDI"
6 Şubat depremlerinde 11 ilin etkilendiğini hatırlatan Şahin, "2001'den itibaren yapı denetimine tabii olan Adana'da yapı denetimi yapılmış yıkılan bina yok. Malatya'da yıkılan bina sayısı 3 ve 1 tane can kaybı var; zemin kaynaklı bir yıkım. Yapı denetim sistemi, 11 ilde toplam 151 bin 990 binayı denetimden geçirmiş. 6 Şubat depremlerinde yapı denetimli yıkılan bina sayısı 185; birinci depremde yıkılan bina sayısı 38, çoğu ikinci depremde yıkılıyor" dedi. Yapı Denetim Sistemi'nin başarılı bir sistem olduğuna dikkat çeken Şahin, "Yapı Denetim Sistemi'nin başarı oranı, yüzde 99,8" bilgisini verdi.
"HALI YIKAMA, YAPI DENETİMDEN PAHALI"
Yapı denetim ücretlerinin pahalı olduğu yönündeki eleştirilere cevap veren Şahin, yapı denetim ücretinin metrekare fiyatının halı yıkamadan ucuz olduğunu ifade etti. Şahin, "3B grubu bir inşaatın yapı denetim bedeli, metrekare başına 143,87 TL. Halının yıkama bedeli, halınız step ise 200 TL, bambu ise 180 TL, el dokuma ise 150 TL. Halı yıkama ücreti, yapı denetimin metrekare ücretinden pahalı" diye konuştu. Şahin, "Örneğin; satış fiyatı 5 milyon lira olan 100 metrekarelik bir dairenin emlak komisyon bedeli yüzde 4'ten 200 bin TL. Tapu Harç Bedeli de yüzde 4'ten 200 bin TL. Bu 5 milyon liralık dairenin yapı denetim hizmet bedeli, 14 bin 386 TL" açıklamasını yaptı.