Yapı denetim sistemi depreme karşı güvence oldu! O binalar depremde yıkılmadı

"HALI YIKAMA, YAPI DENETİMDEN PAHALI"

Yapı denetim ücretlerinin pahalı olduğu yönündeki eleştirilere cevap veren Şahin, yapı denetim ücretinin metrekare fiyatının halı yıkamadan ucuz olduğunu ifade etti. Şahin, "3B grubu bir inşaatın yapı denetim bedeli, metrekare başına 143,87 TL. Halının yıkama bedeli, halınız step ise 200 TL, bambu ise 180 TL, el dokuma ise 150 TL. Halı yıkama ücreti, yapı denetimin metrekare ücretinden pahalı" diye konuştu. Şahin, "Örneğin; satış fiyatı 5 milyon lira olan 100 metrekarelik bir dairenin emlak komisyon bedeli yüzde 4'ten 200 bin TL. Tapu Harç Bedeli de yüzde 4'ten 200 bin TL. Bu 5 milyon liralık dairenin yapı denetim hizmet bedeli, 14 bin 386 TL" açıklamasını yaptı.