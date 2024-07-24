Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Yapı Kredi Almanya’da banka satın aldı
Giriş Tarihi: 24.7.2024

Yapı Kredi Almanya’da banka satın aldı

Yapı Kredi Almanya’da banka satın aldı
Yapı Kredi, Almanya'da faaliyet gösteren Bankhaus J. Faisst'in (BHF) hisselerinin tamamını 7.5 milyon euro bedelle satın aldı. Yapı Kredi'den yapılan açıklamada, "Satın alınan bankada 60 milyon euroluk sermaye artışı gerçekleştirilecek ve unvanı ağustos ayı itibarıyla 'Yapı Kredi Almanya' olarak değiştirilmiş olacak. Yapı Kredi Almanya'nın Genel Müdürlük eş sorumluluğunu ise banka yöneticilerinden Abdullah Kutucu ve Didem Öget üstlenecek" denildi. Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Avrupa Merkez Bankası ve diğer Almanya düzenleyici otoritelerin de onayını alarak BHF'nin hisse devir sürecini başarılı bir şekilde tamamladık. Bu satın almanın ardından Yapı Kredi Almanya olarak, ülkemiz ekonomisinin en önemli paydaşlarından Almanya'da, bankacılık hizmetlerimizin yanı sıra iki ülke arasında ithalat ve ihracat yapan firmalarımız için de güçlü bir çözüm ortaklığı sunacağız" dedi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Yapı Kredi Almanya’da banka satın aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA