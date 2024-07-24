Yapı Kredi Almanya’da banka satın aldı

Yapı Kredi, Almanya'da faaliyet gösteren Bankhaus J. Faisst'in (BHF) hisselerinin tamamını 7.5 milyon euro bedelle satın aldı. Yapı Kredi'den yapılan açıklamada, "Satın alınan bankada 60 milyon euroluk sermaye artışı gerçekleştirilecek ve unvanı ağustos ayı itibarıyla 'Yapı Kredi Almanya' olarak değiştirilmiş olacak. Yapı Kredi Almanya'nın Genel Müdürlük eş sorumluluğunu ise banka yöneticilerinden Abdullah Kutucu ve Didem Öget üstlenecek" denildi. Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Avrupa Merkez Bankası ve diğer Almanya düzenleyici otoritelerin de onayını alarak BHF'nin hisse devir sürecini başarılı bir şekilde tamamladık. Bu satın almanın ardından Yapı Kredi Almanya olarak, ülkemiz ekonomisinin en önemli paydaşlarından Almanya'da, bankacılık hizmetlerimizin yanı sıra iki ülke arasında ithalat ve ihracat yapan firmalarımız için de güçlü bir çözüm ortaklığı sunacağız" dedi.