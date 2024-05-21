Yapı Kredi’de satış bilmecesi

KOÇ Holding'in sahip olduğu Yapı Kredi Bankası hisselerinin First Abu Dhabi Bank PJSC'ye (FAB) satışı bilmeceye döndü. FAB'ın, Koç Grubu'nun İstanbul merkezli kredi kuruluşu Yapı Kredi'deki yüzde 61.2 hissesini yaklaşık 8 milyar dolara satın almak için görüşmelerini sürdürdüğü ileri sürüldü. Ancak konuya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Yapı Kredi hisseleriyle ilgili satın alma görüşmeleri değerleme farkına takıldı. FAB'ın Yapı Kredi'nin değerlemesine karşı çıktığını söyleyen kaynaklar, bankanın çoğunluk hisselerin sahibi olan Koç Holding'in, FAB'ın şu anda teklif etmeye istekli olduğundan daha yüksek bir fiyat istediği bilgisini verdi. Kaynaklar bu anlaşmazlık nedeniyle, FAB'ın haftalar süren görüşmelerin ardından henüz resmi olarak "due diligence" sürecine başlamadığını, her iki tarafın da danışman tutmadığını ancak müzakereleri sürdürdüklerini ifade ettiler. Koç'tan KAP'a yapılan açıklamada, "Kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.