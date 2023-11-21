Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 21,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı üçüncü çeyrek (Temmuz-Eylül) Yapı İzin İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı üçüncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 24,9, daire sayısı yüzde 35,0 ve yüzölçümü yüzde 21,7 arttı.

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN YÜZDE 53,8'İ KONUT ALANI OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Belediyeler tarafından 2023 yılı üçüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 39,1 milyon metrekare iken; bunun 21,0 milyon metrekaresi konut, 10,0 milyon metrekaresi konut dışı ve 8,1 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK YÜZÖLÇÜM PAYI YÜZDE 64,7 İLE İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARIN OLDU

Belediyeler tarafından 2023 yılı üçüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 25,3 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,5 milyon metrekare ile bir daireli binalar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 14 azaldı

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı üçüncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 13,7, daire sayısı yüzde 14,9 ve yüzölçümü yüzde 14 azaldı.

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN YÜZDE 57'Sİ KONUT ALANI OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Belediyeler tarafından 2023 yılı üçüncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 23,7 milyon metrekare iken; bunun 13,5 milyon metrekaresi konut, 5,1 milyon metrekaresi konut dışı ve 5,1 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK YÜZÖLÇÜM PAYI YÜZDE 72,2 İLE İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARIN OLDU

Belediyeler tarafından 2023 yılı III. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 17,1 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,5 milyon metrekare ile bir daireli binalar izledi.