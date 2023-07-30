Yapılandırmada taksit ödeme için son gün

Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre bugün doluyor. Yaklaşık 4.5 milyon kişi toplam 265.4 milyar liralık borcunu ödemek için başvurdu. Milyonlarca vatandaşa nefes aldıran borç yapılandırmasının bozulmaması için ilk ödemenin bugün akşama kadar yapılması gerekiyor. Yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartı bulunuyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından birinci ve ikinci taksitler aynı sürede ödenecek. Yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartı bulunuyor. Yapılandırılan borçlar, azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor. 2022 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin ikinci taksit ödeme süresi de 31 Temmuz'da dolacak. Ayrıca, 2023 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi de 31 Temmuz'da sona erecek.