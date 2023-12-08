Yarım asırlık hayal gerçek oluyor! Yüzde 95 tamamlandı

Kentin "yarım asırlık hayali" olarak nitelendirilen Kartepe Teleferik Projesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tamamen kendi kaynaklarıyla Türkiye'de bir ilk olarak Sanayi İşbirliği Projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Projede yürütülen çalışmalar kapsamında kabinleri taşıyacak gidiş ve geliş olmak üzere 9 bin 736 metre uzunluğundaki çelik halatlar gerildi. Depo alanı içerisindeki kabinlerden 31'i askıya alınırken kalan 42'si için çalışmalar sürüyor. Teleferik sisteminde yer alan makine, motor ve hat testlerine başlandı.

Derbent ile Kuzuyayla arasında çalışacak teleferik, yeşil ile mavinin tonlarıyla iç içe yolculuk imkanı sunacak. İki istasyonun yer alacağı teleferik projesinde, 10'ar kişilik 73 kabin hizmet verecek. Saatte 1500 kişi kapasiteli teleferik hattında iki istasyon arasındaki mesafe 14 dakikada aşılacak.

Test çalışmalarının tamamlanmasının ardından Şubat 2024'te hizmete girmesi planlanan teleferik, kentin turizm potansiyeline katkıda bulunacak.