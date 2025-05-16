Yarısı Bizden kampanyasının alan bazlı ilk dönüşüm örneği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 1.5 milyon riskli yapının bulunduğu İstanbul'da Yarısı Bizden kampanyası ile dönüşümü sürdürüyor. Küçükçekmece ilçesi Tevfik Bey Mahallesi'ndeki Güneş Sitesi sakinleri de kendi aralarında uzlaşma sağlayıp Yarısı Bizden Kampanyası'nın alan bazlı dönüşüm modelinden faydalandı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesindeki kampanya kapsamında her bir hak sahibine 875 bin TL hibe, 125 bin TL taşınma desteği sunuldu. İnşaatı ise TOKİ üstlendi. Çökme riski bulunan 8 bloktaki 139 bağımsız bölüm yıkıldı; yerine zemin + 4 şeklinde projelendirilen 8 blokta 150 bağımsız bölümün inşası başladı.

'İLK ADIM SİZDEN YARISI BİZDEN'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 aylık süreçte projenin geldiği son aşamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "İlk adımı Güneş Sitesi sakinleri attı, biz de Yarısı Bizden dedik ve harekete geçtik. 8 bloklu Güneş Sitesi'ndeki 150 hane afetlere dirençli, sağlam, güvenli evlere dönüşüyor. İlk Adım Sizden Yarısı Bizden" mesajını verdi. Güneş Sitesi'nin Yarısı Bizden kampanyasının alan bazlı dönüşüm modeline örnek teşkil ettiğine dikkat çeken Marmara Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Şube Müdürü Kübra Özcivan, "Tam uzlaşma sağlayan hak sahiplerinin başvurularının ardından süreç hemen başlatıldı" dedi.



ALAN BAZLI DÖNÜŞÜM NEDİR?

Yarısı Bizden kapsamında alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde bakanlık, vatandaşa destek sunuluyor. Bu modelde her bir hak sahibi için 875 bin TL'lik hibe desteği ve 125 bin TL'lik taşınma desteği sağlanıyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.