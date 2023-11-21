Yarışmada 1. olamayınca hırs yaptı! Devlet desteğiyle ürünlerini katladı

"BEN BURADA DEVLET DESTEĞİ OLMASAYDI SERAYI YAPAMAZDIM"

Çalışkan, toprakla ilgilenmenin insanın enerjisini atmasını sağladığını, bu nedenle işini severek yaptığını dile getirerek, "Ben çok severek yapıyorum. Çocuklarla yorulunca seraya, burada yorulunca çocukların yanına, bazen de çocuklarımla çalışıyorum." diye konuştu.

Kadınların devlet desteği almadan kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmalarının çok zor olduğunu ifade eden Çalışkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben burada devlet desteği olmasaydı serayı yapamazdım. Kendi imkanlarım ile imkansızdı. Ama devletimizin bana verdiği seralarla çok iyi işler yapıyor, güzel ürünler elde ediyorum. Kadın isterse yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bir de insan sevdiği işi yapmalı. Seviyorsa bütün zorluklarına katlanıyor. Üretmek çok güzel."