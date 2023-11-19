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Giriş Tarihi: 19.11.2023

Yaş çaya 30 kuruş fark ödemesi olacak

Yaş çaya 30 kuruş fark ödemesi olacak
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli'ne Göre Yaş Çay Üreticilerine 2023 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ruhsatlı üreticilere 2023 yılı yaş çay ürünü için fark ödemesi desteğinde bulunulacak. Destek kilogram başına 30 kuruş olarak belirlendi. 2023 yılı yaş çay ürünü fark ödemesi desteği, Çaykur ve bakanlık tarafından yürütülecek. Fark ödemesi desteğinden ilk defa yararlanmak isteyen ruhsatlı üreticiler, 29 Aralık'a yaş çay sattıkları kurum veya işletmeye başvuracak.
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Yaş çaya 30 kuruş fark ödemesi olacak
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