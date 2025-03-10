Yasa dışı silah reklamlarına fren

Yasa dışı silah teminine ilişkin reklamlar ile internetten ruhsatsız silaha ulaşmak giderek kolaylaşırken, Ticaret Bakanlığı da silah kaçakçılığına ilişkin bu reklamları yakın takibe aldı. Son toplantısında kendine gelen şikâyetleri değerlendiren Bakanlığa bağlı Reklam Kurulu, 5 ayrı internet sitesinin silah satışına aracılık eden yasa dışı site olduğunu tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu internet sitelerinde yer alan tanıtımların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin ilgili maddelerince yasak olduğu kaydedildi. Kurul, tespit edilen ve elektronik iletişim kurulabilecek bu internet siteleri üzerinden bildirimde bulunulmasına, bu bildirime rağmen 24 saat içinde aykırılığa ilişkin içeriklerin çıkarılmaması halinde, söz konusu 5 internet sitesine yönelik olarak erişimin engellenmesine karar verdi. Engellenen siteler "silahilanlari.com, satiliktufek.com, silahvitrini.com, silahustasi.com ve silahtufek.com" oldu.