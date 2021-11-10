Yaşar Holding’de Yönetim Kurulu Başkanı bilmecesi

Türkiye'nin en köklü ve büyük holdinglerinden biri olan ve bünyesinde 25 fabrika ve 8 bine yakın çalışanı bulunan Yaşar Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar geçtiğimiz eylül ayında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

65 yaşında vefat eden Selim Yaşar'ın babası ve holdingin kurucusu 96 yaşındaki Selçuk Yaşar'ın da ilerlemiş yaşı nedeniyle bu günlerde holdingin yönetim kurulu başkanının kim olacağı sanayi sektöründe merak konusu oldu.

Selçuk Yaşar; 2003 yılında Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı kızı Feyhan Kalpaklıoğlu'na devretmiş, 2009 yılında Feyhan Kalpaklıoğlu'nun kızkardeşi İdil Yiğitbaşı'nın eşi Ahmet Yiğitbaşı'nın grubun boya şirketlerinde başkanlık beklentisine olumlu yanıt vermemesi aile içinde krize yol açmış ve 2009 yılında yapılan genel kurulda Feyhan Kalpaklıoğlu yönetim kurulu başkanlığını Selçuk Yaşar'ın diğer kızı İdil Yiğitbaşı'na devretmişti.

2015 yılında ise Selim Yaşar yönetim kurulu başkanı seçilmişti. Selim Yaşar'ın ani vefatı sonrasında kız kardeşler arasında yeniden yönetim kurulu başkanı seçilmek için büyük bir mücadele başladığı, Selim Yaşar'ın eşi Yasemin Yaşar ve çocuklarının da Feyhan Kalpaklıoğlu ve İdil Yiğitbaşı ile aralarının iyi olmadığı iddia ediliyor.

Kız kardeşler arasındaki bu rekabetten kimin galip çıkacağı sanayi camiasında merakla bekleniyor.

SELİM YAŞAR KİMDİR?



1956 İzmir doğumlu olan Selim Yaşar; 1976 yılında Paris-Academi Arqueille Sorbonne, 1980 yılında NYU Üniversitesi ve 1981 New York-Pace Üniversitesi İşletme-Finans bölümünden mezun olmuş ve iş hayatına 1981 yılında Yaşar Dış Ticaret A.Ş.'de başlamıştır. 1988-1996 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş.'de yönetim pozisyonunda çeşitli görevler üstlenen Yaşar, EBSO Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, ayrıca kurucu üyesi olduğu ESİAD'da da dört yıl süre ile Başkan Vekilliği görevini üstlenmiştir.



2004-2009 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekilliği ve Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulunan Sayın Selim Yaşar, İzmir Teknopark A.Ş., BDS İş Geliştirme Ltd. Şti. ve Yüzey İnşaat Taahhüt A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapmıştır.



2015 yılından bu yana Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı görevini sürdüren Mustafa Selim Yaşar ayrıca, Yaşar Topluluğu iştiraklerinde yönetim kurulu başkanı, başkan vekili ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Selim Yaşar, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Özel Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Merkezi Aile Birliği Başkanlığı'nın yanı sıra birçok sivil toplum örgütünde aktif olarak görev almıştır.