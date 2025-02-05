YASED’den 13,5 milyar dolarlık yatırım öngörüsü

Türkiye'deki uluslararası yatırımlar hakkından konuşan Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Engin Aksoy, "(2024 yılında) 2023 ile kıyasladığımızda ülkemiz daha liberal ve rekabetçi bir veri paylaşım sistematiğine kavuşarak, ticareti kolaylaştıracak şekilde şirketlere önemli avantajlar sağladı" dedi.

13,5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy, derneğe üye şirketlerin, makroekonomik istikrarın sağlanması ve öngörülebilirliğin artması halinde 2025'te 13,5 milyar dolarlık yatırım alınabileceğini öngördüğünü söyledi. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Aksoy, Türkiye'deki uluslararası yatırımların 2024'te gösterdiği gelişim ve bu yıla ilişkin öngörüleri hakkında bilgi verdi.

Aksoy, ilk tahminlere göre 2024'te küresel çapta uluslararası doğrudan yatırımların (UDY) toplamda 1,38 trilyon dolar düzeyinde gerçekleştiği belirterek, "Türkiye'deki 11 aylık rakamlara baktığımızda geçen yıl ile aynı düzeyde yani 9,6 milyar dolarlık bir UDY akışı var. 2024'ü de tahminen 11 milyar dolar düzeyinde kapatacağız. Küresel UDY piyasasından şu an yüzde 0,8'lik pay alıyoruz hedefimiz olan yüzde 1,5'lik paya ulaşmamız için bugünün şartlarında yaklaşık 20 milyar dolara karşılık geldiğini unutmamamız lazım." dedi.

Daha iyi bir düzenleyici çerçevenin daha fazla yatırım çekmek için gereklilik olduğunun altını çizen Aksoy, "Türkiye'nin düzenleyici performansını ve risk göstergelerini iyileştirmesi, daha öngörülebilir bir yatırım ortamı oluşturması durumunda, yıllık UDY girişlerine dair umut verici büyüklükler olacaktır." diye konuştu.

"2024'ÜN 11 AYINDA EN FAZLA UDY AKIŞI HOLLANDA'DAN SAĞLANDI"

Engin Aksoy, Türkiye'nin 2024'ün 11 ayında UDY akışlarının büyük bir bölümün Avrupa Birliği'nden (AB) geldiğini aktararak, "Ülke paylarında en fazla yatırım yüzde 20 ile Hollanda'dan sağlandı. Onu sırasıyla yüzde 13'le Almanya, yüzde 11'le ABD takip ederken, Körfez ülkelerinden ise yüzde 6'lık yatırım aldı." dedi.

Aksoy, kişisel verilerin yurt dışına aktarımını düzenleyen KVKK yasasında Avrupa Birliği (AB) ile uyumu gözetecek ve şirket operasyonunu kolaylaştıracak şekilde martta bir değişim yapıldığını hatırlatarak, "Haziran ayındaki değişiklikle yeni mevduat çerçevesinde 1545 adet standart sözleşme imzalandı. 2023 ile kıyasladığımızda ülkemiz daha liberal ve rekabetçi bir veri paylaşım sistematiğine kavuşarak, ticareti kolaylaştıracak şekilde şirketlere önemli avantajlar sağladı." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeyle Türkiye'nin küresel veri ekonomisindeki yerinin güçlendiğini vurgulayan Aksoy, "YASED olarak yaptığımız analizlerde bu değişimin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) üzerinde yıllık 4 milyar avroluk bir etkisi olacağını düşünüyoruz." dedi.

Aksoy, dünya çapında şirketlerin yeşil dönüşümü ve ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelesi konusunda finansman tarafında sorunlar yaşadığını belirterek, "Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk günden itibaren petrol tabanlı bir yaklaşımı açıklaması, yeşil araçlara geçiş hedeflerinden vazgeçmiş olması motivasyon kırıcı oluyor." diye konuştu.

2025'TE ŞİRKETLERDE ILIMLI BÜYÜME BEKLENTİSİ

YASED Başkanı Engin Aksoy, 275 üye şirketin CEO'larının katılımıyla tamamladıkları YASED PULSE anketine de değinerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Önümüzdeki yılla ilgili ne beklediklerini üyelerimize sorduk, anket sonuçlarına göre, 2025 yılı için şirketlerimizin genel olarak ılımlı bir büyüme beklentisi var. Döviz kurlarıyla ilgili kaygılar bir miktar azalsa da vergi yükü gibi konular hala gündemimizde önemli bir yer tutuyor. Çoğu şirketimizde mevcut koşullarda yatırım kararlarını hızlandırma, belirleme değil, daha çok stabil tutma eğilimi dolduğunu görüyoruz. Ancak makro ekonomik istikrarın sağlanması ve öngörülebilirliğin artması halinde yatırımcı güveninin artacağı aşikar ve ülkemize 13,5 milyar dolarlık yatırım gelebileceği üyelerimiz tarafından ifade ediliyor.

Katılımcı şirketlerin yüzde 48'i önümüzdeki 6 aylık dönemde büyümeye devam edeceklerini öngörüyor. Aslında bu olumlu görüntü ihracat verilerinden ve iş gücü büyüklüğüne kadar pek çok parametrede kendini gösteriyor. Üyeler, 2024'te Türkiye'nin büyümesinin biraz daha az olacağını beklediklerini açıklarken, 2025'te CEO'larımız küresel ekonomiden daha hızlı büyüme beklediklerini söylediler. Yani dünya genelinden fazla ama geçmiş yıla göre düşük bir beklenti hakim."

Aksoy, Türkiye'nin uluslararası yatırımları alabilecek potansiyeli olduğunu hatırlatarak, "Geçtiğimiz 6 ayda dünyadaki yatırımlara baktığımızda, Polonya, Romanya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Mısır, Hindistan ve İspanya gibi ülkelere verilen bir kısım uluslararası yatırımı ülkemiz de alabilirdi diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Geçmiş yıllarda diğer ülkelere göre rekabetçilikte maliyet avantajı olduğunu belirten Aksoy, "Maliyet avantajında bir gerileme yaşadık ama uluslararası doğrudan yatırımları maliyet avantajıyla çekmek çok doğru bir yaklaşım değil." ifadesini kullandı.

"ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMCILAR İÇİN "GÜVEN ENDEKSİ" ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

YASED Başkanı Aksoy, Türkiye'nin küresel anlamda rekabetçilik bakımından nerede olduğunu ve ön plana nasıl çıkacağına dair bir kıyaslamanın yapılacağı uluslararası doğrudan yatırımcılar için 'Güven Endeksi' oluşturulmak üzere çalıştıklarını da kaydetti.

Dünya genelinde seçimlerin çok fazla olduğu bir yıl olduğunu hatırlatan Aksoy, sözlerine şöyle devam etti:

"ABD ekonomisindeki güçlü seyir, Çin ekonomisindeki yapısal sorunların derinleştiğini görmek, Japon ekonomisinin biraz geleneksel yöntemlerden, politikalardan farklılaşma eğilimi ve Türkiye için çok önemli olan Avrupa ekonomisinin zayıf performansı yılın önemli gelişmeleriydi.

Trump'ın göreve gelmesiyle uluslararası tarifeler de başlayabilir, AB başta olmak üzere birçok ülkenin korumacı politikalara geçiş endişesi de hakim. Ancak, Bu yıl, ABD'nin farklı ülkelere uygulayacağı tarifeler bizim ABD pazarındaki payımızı artırmamıza fırsat sağlarken, özellikle Çin'e gelecek tarifeler Çin'in alternatif pazar arayışını artırabilir."