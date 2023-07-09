Yaşlı aylığı 2.348 TL’ye çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını belirtti. Buna göre, yaşlı aylığı 2 bin 348 TL, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1.874 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2 bin 811 TL'ye yükseldi. Bakan Göktaş, şunları kaydetti: "Yaşlı aylığı 1.997 liradan 2.348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1.594 liradan 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2.392 liradan 2.811 TL'ye yükseldi. Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1.594 liradan 1.874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3.445 liradan 4 bin 50 TL'ye, orta silikozis aylığı 3 bin 938 liradan 4.629 TL'ye, ağır silikozis aylığı ise 4 bin 388 liradan 5.158 TL'ye çıktı." Türkiye'de SGK verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 757 bin 520 kişi yaşlılık aylığı alıyor.