Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
Giriş Tarihi: 9.11.2023 09:58 Son Güncelleme: 9.11.2023 09:59

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayına ilişkin toplam 3,2 milyar lira yaşlı ve engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını bildirdi.

AA
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, toplam yaklaşık 1,8 milyar lira yaşlı aylığı, yaklaşık 1,4 milyar lira da engelli aylığı ödemesi yaptıklarını belirtti.

Engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini bildiren Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda kasım ayına ilişkin 3,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık." ifadelerini kullandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA