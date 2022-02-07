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Giriş Tarihi: 8.2.2022

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplarda

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplarda
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şubat ayı yaşlı ve engelli aylıklarını, farklarıyla birlikte hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi. Şubat ayı içerisinde yaklaşık 1 milyar 31 milyon lira tutarında yaşlı aylığı yardımında bulunacaklarını belirten Yanık, "Ödeme dönemi içerisinde yaklaşık 799 milyon TL de engelli aylığı ödemesi yapılacak" bilgisini paylaştı. Bu kapsamda toplamda 1 milyar 830 milyon lira ödeme gerçekleştireceklerini ifade eden Yanık, "Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yaşlı aylığı 828 liradan 1.084 liraya, yüzde 40-69 engelli aylığı 661 liradan 865 liraya yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 991 liradan 1.298 liraya yükseldi" dedi. Ödemeler 9 Şubat'a kadar tamamlanacak.A
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Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplarda
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