Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplarda

AİLE
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
, şubat ayı yaşlı ve engelli aylıklarını, farklarıyla birlikte hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi. Şubat ayı içerisinde yaklaşık 1 milyar 31 milyon lira tutarında yaşlı aylığı yardımında bulunacaklarını belirten Yanık, "Ödeme dönemi içerisinde yaklaşık 799 milyon TL de engelli aylığı ödemesi yapılacak" bilgisini paylaştı. Bu kapsamda toplamda 1 milyar 830 milyon lira ödeme gerçekleştireceklerini ifade eden Yanık, "Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yaşlı aylığı 828 liradan 1.084 liraya, yüzde 40-69 engelli aylığı 661 liradan 865 liraya yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 991 liradan 1.298 liraya yükseldi" dedi. Ödemeler 9 Şubat'a kadar tamamlanacak.A