Yaşlıları hedef alan 10 dolandırıcılık yöntemi

Emekliyseniz ve dolandırıcılara kaptırdığınız birikimlerin yerine koyabileceğiniz bir gelir kaynağınız yoksa siber dolandırıcılıkların etkisi yıkıcı olabilir. Dijital güvenlik şirketi ESET yaşlıları hedef alan dolandırıcılık yöntemlerini sıraladı. Siber suçlular, yaşlı vatandaşları giderek daha fazla hedef alıyorlar çünkü bu hedeflerin çalacak daha fazla parası olduğunu ve potansiyel olarak daha az dijital bilince sahip olduklarını düşünüyorlar. 2022 yılında, 88 bin 262 olay sonucunda 60 yaş üstü kişiler tarafından FBI'a 3.1 milyar dolarlık siber suç zararı bildirilmiş. İşte yaşlıları hedef alan siber dolandırıcıların kullandığı bazı yöntemler:Modern internetin belası olan bir tehdit: Oltalama. Kimlik avı e-postası, telefon ya da sosyal medya mesajı istenmeyen bir şekilde gelir. Dolandırıcı, meşru bir kuruluşun kimliğine bürünerek sizden hesap girişleri gibi bilgileri sağlamanızı veya bir bağlantıya tıklamanızı veya bir eki açmanızı talep eder. Birincisi hesaplarınızı ele geçirmelerini sağlayabilirken ikincisi daha fazla veri çalmak veya bilgisayarınızı kilitlemek için tasarlanmış bir kötü amaçlı yazılım indirmeye neden olabilir.Dolandırıcılar arkadaşlık sitelerinde sahte profiller oluşturuyor, yalnız kalplerle arkadaş oluyor ve mümkün olduğunca çok para koparmak amacıyla bir yakınlık kuruyor. Tipik hikâyeleri, tıbbi faturalar ya da sevgililerini görmek adına seyahat etmek için paraya ihtiyaçları olduğu.Dolandırıcı, sağlık sigortası dolandırıcılığı yapmak için başkalarına satılabilecek kişisel ve tıbbi bilgileri elde etmek amacıyla bir "Tıbbi Bakım" temsilcisini taklit eder. Bunu e-posta yoluyla, telefonla hatta yüz yüze yapabilirler.Dolandırıcı, bir teknoloji şirketi veya telekomünikasyon sağlayıcısı gibi yasal bir kuruluşun kimliğine bürünerek size bilgisayarınızda bir sorun olduğunu söyler. Sizden para kazanmanın bir yolunu bulmaya çalışacaklardır. Bunu makinenin gereksiz "korunması" veya "yükseltilmesi" gerekiyor diyerek veya makineden finansal bilgileri çalarak yapabilir.Dolandırıcılar meşru görünümlü çevrimiçi mağazalar oluşturur. Ardından kimlik avı e-postaları veya istenmeyen metinler veya sosyal medya mesajları yoluyla kullanıcıları bu mağazaları ziyaret etmeye çeker. Ürünler sahte, çalıntı ya da mevcut değildir ve asıl amaç kart bilgilerinizi çalmaktır.Önceden kaydedilmiş bir mesaj, ücretsiz veya yüksek oranda indirimli ürünler sunmak için kullanılabilir. Ya da alıcıyı korkutarak yanıt vermesini sağlamak için, örneğin yaklaşan bir davanın konusu olduklarını söylemek için kullanılabilir. Yanıt verirseniz, finansal bilgilerinizi elde etmeye çalışırlar.Bu vakada dolandırıcı, Gelir İdaresi, Medikal Sağlık Hizmetleri veya başka bir devlet kurumundan arıyormuş gibi davranarak ödenmemiş vergi veya diğer ödemeleri talep eder.Bir dolandırıcı durup dururken sizi arayarak piyango kazandığınızı ve kazancınızı geri almak için tek yapmanız gerekenin küçük bir işlem ücreti veya vergiyi önden göndermek olduğunu iddia eder.Bir dolandırıcı, tehlikede olan bir akrabanızmış gibi davranarak sizi habersizce arar. Nakit para göndermeye sizi ikna etmek için tasarlanmış acılı bir hikâyeyle devam ederler.Siber suçluların en yüksek gelir elde ettiği bu kategori, genellikle kripto para yatırımları yoluyla düşük risk ve garantili getiri vaat eden planları içerir.Eğer bir teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse, genellikle gerçek değildir.Asla bir mesaja doğrudan yanıt vermeyin. Bunun yerine, gönderen kurumu Google'da arayın ve onaylamak için ayrıca arayın veya e-posta gönderin.Sakin olun, kişisel bilgilerinizi vermeyin.Arayanın kimliğine güvenmeyin.Hesaplarınızda çok faktörlü kimlik doğrulama kullanın.Asla banka havalesi, ödeme uygulamaları, hediye kartları veya kripto para yoluyla para göndermeyin.E-postalardaki, metinlerdeki, sosyal medya mesajlarındaki bağlantılara tıklamayın veya ekleri açmayın.