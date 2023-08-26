Yatırım için büyük buluşma 2024’te Türkiye’de yapılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hindistan'da düzenlenen G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Zirvesi'nde katıldığı toplantıların yanı sıra çeşitli ülke temsilcileriyle iş birliklerinin önünü açacak ikili görüşmeler yaptı. Hindistan'daki G20 Ticaret Bakanları Zirvesi sürecinde yoğun temaslarda bulunan Bolat, bu toplantıların, Türkiye için özellikle ihracat ve istihdam açısından güzel gelişmelere ve iş birliklerine vesile olacağı değerlendirmesinde bulundu. Bu kapsamda Fransa Dış Ticaret ve Yatırımlar Bakanı Olivier Becht ile görüşen Bakan Bolat, Türkiye ve Fransa arasındaki ikili ticaret ve yatırım konularını ele aldıkları, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.Bakan Bolat, 2024 yılı başında JETCO (Joint Economic and Trade Commission-Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi) toplantısını ve İş Forumu'nu Türkiye'de yapmak üzerinde uzlaştıklarını bildirdi. Görüşmede, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecini de değerlendirdiklerini aktaran Bolat, iş çevreleri arasındaki diyaloğu güçlendirecek ve karşılıklı yatırımları artıracak adımlar için yakın çalışmaya karar verdiklerini ifade etti.Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ile bir araya gelen Bolat, görüşmeye dair "JETCO mekanizmamızın ilk toplantısını, iş adamlarımızın katılımıyla yıl sonuna kadar Türkiye'de yapmayı kararlaştırdık. Türkiye-BAE arasındaki ikili ticareti ve yatırımları artırma noktasındaki çalışmalarımızı karşılıklı olarak hızlandıracağız" açıklamasını yaptı.