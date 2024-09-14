Yatırım teşvik belgelerinde başı imalat sektörü çekti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan derlemeye göre, ulusal veya uluslararası sermayeli firmalar tarafından ülkede gerçekleştirilecek yatırım projeleri teşvik programı çerçevesinde destekleniyor.

Yatırım teşviklerinin ülkenin kalkınma hedefleri dikkate alınarak tasarlanması hedefi doğrultusunda teşvik sisteminin sade ve hedefe dönük tasarlanması, proje bazlı yatırım teşvikleri arz güvenliği ve kalkınma hedefleri ekseninde kurumsallaşarak devam ediyor.

Türkiye'nin yerli ve uluslararası yatırımcılar için daha cazip bir yatırım yeri haline getirilmesiyle ikili ve çok taraflı ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler eş zamanlı sürdürülüyor.

Bu kapsamda 2024'ün ocak-haziran döneminde Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce 5 bin 634 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlenirken, bu kapsamda 438,5 milyar liralık sabit yatırım yapılması ve 123 bin 393 kişiye istihdam yaratılması hedeflendi.

Söz konusu dönemde düzenlenen 5 bin 634 yatırım teşvik belgesinin 5 bin 428'i yerli, 206'sı ise yabancı sermayeli firmalarca alındı. Yerli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 397 milyar lira olurken, yabancı sermayeli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 41,5 milyar lira oldu.

ENERJİ SEKTÖRÜNE 86,2 MİLYAR LİRALIK YATIRIM İÇİN TEŞVİK VERİLDİ

Bu dönemde verilen teşvik belgesi adedinde Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ı içine alan "1. Bölge" 2 bin 244 belgeyle birinci sırada yer aldı.

Bu bölgeyi 1044 belgeyle 2. Bölge, 791 belgeyle 6. Bölge, 705 belgeyle 3. Bölge, 497 belgeyle 4. Bölge ve 331 belgeyle 5. Bölge izledi.

Projeler kapsamında, 1. Bölgede 194,6 milyar lira, 2. Bölgede 68,4 milyar lira, 3. Bölgede 65,6 milyar lira, 4. Bölgede 35,6 milyar lira, 5. Bölgede 27,7 milyar lira ve 6. Bölgede 27,6 milyar liralık yatırım yapılması planlandı. Ayrıca muhtelif bölgelerde de öngörülen sabit yatırım tutarı 18,9 milyar lira olan 42 yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 438,5 milyar liralık toplam sabit yatırım tutarının 255,5 milyar lirası imalat sektörü için ayrılırken, bu sektörü 86,2 milyar lira ile enerji, 79,2 milyar lira ile hizmet, 9,1 milyar lira ile madencilik ve 8,4 milyar lira ile tarım sektörü izledi.

Teşvik sağlanan sektörlerde ilk sırada yer alan imalat sektörüne söz konusu dönemde 3 bin 617 belge verilirken, bu sektörü 1023 belge ile enerji, 718 belge ile hizmetler, 174 belge ile tarım, 102 belge ile madencilik takip etti.