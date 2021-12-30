Yatırım turlarımız 2022’de sürecek

2021'in üretim ve ihracat performansı açısından başarılı bir yıl olduğnu söyleyen Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, "Pandemi döneminde tedarik zinciri kırıldı, Avrupa merkezli küresel markalar Asya'daki uzak ülkeler yerine tedariklerini yakın coğrafyalardan yapma arayışına girdiler. Bu süreçte Türkiye en ideal seçenek olarak öne çık- tı" dedi. Yoğun bir sipariş talebi ile karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Kaya, sektörün kapasite kullanımının kasımda yüzde 82.9 ile pandemi öncesindeki düzeye yaklaştığını kaydetti. Hazır giyim
iç pazarında da özellikle haziran ayından bu yana büyük bir canlılık olduğunu söyleyen Kaya, "Sektörde üretim artışına paralel olarak istihdama katkımız da devam ediyor. Yeni yatırımlarla dokuz ayda 47 bin kişilik yeni istihdam yarattık" dedi. Ramazan Kaya, şunları kaydetti: "Sektör olarak odaklandığımız sürdürülebilir yeşil üretim kapasitesine sahip yeni yatırımlar için Anadolu'da yer arıyoruz. TGSD öncülüğünde Elazığ ve Erzincan ile başladığımız yatırım turlarımız 2022'de Doğu Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi ile devam edecek. İncelemelerimizin sonunda değerlendirmelerimizi rapor haline getirerek üyelerimizle paylaşacağız."