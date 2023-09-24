Yatırım ve refahın yüzyılı olacak

Mardin'de "İş İnsanları ve Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri ile Buluşma Toplantısı"nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bu yüzyılı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde emeğin, yatırımın, üretimin, istihdamın, büyümenin ve refahın yüzyılı yapacağız inşallah" dedi. Mardin'in, yeni yatırımlarla, istihdam alanlarıyla ve girişimlerle çok daha iyi yerlere geleceğini anlatan Işıkhan, "Bunu sizlerin desteğiyle başaracağız. Sahadan gelen talep ve çözüm önerileri bizim için çok önemli bir veri niteliğindedir" dedi.Çalışan, üreten herkese destek vereceklerini anlatan Bakan Işıkhan, "Vatandaşlarımızın nitelik kazanarak daha kolay iş bulması için kurs ve programlar düzenliyoruz. Mesleki ve teknik eğitime destek veriyoruz. Bugüne kadar Mardin'de toplam 43 bin vatandaşımızın mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitim programlarından yararlanmasına destek verdik" diye konuştu. Ülkenin 21 yıllık kalkınma hamlesinden Mardin'in de 97 milyar lirayı aşkın yatırımla nasibini aldığını bildiren Işıkhan, bunların yaklaşık 4 milyarlık kısmının, çalışma hayatıyla ilgili olduğunu anlattı.