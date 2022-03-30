Yatırım yapmak isteyenler dikkat! İstanbul’da uygun fiyatlı arsalar satışa çıkıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 28 ilde 472 konut ve ticari arsayı, ev ya da yatırım yapmak isteyenler için satışa çıkarmıştı. İstanbul'da Bakırköy Şenlik Mahallesi, Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi, Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi, Çatalca Kaleiçi Mahallesi, Maltepe Atışokulu Mahellesi, Pendik Esenyalı Mahallesi, Şile Hacıkasım Mahallesi, Arnavutköy Haraççı Mahallesi ilçelerinde konut arsaları; Sancaktepe Samandıra Mahallesi'nde ise ticaret ve konut arsaları olmak üzere toplam 169 arsa satışa sunulacak.