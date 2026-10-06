Yatırımcı sayısı azaldı yabancı payı sıçradı

Borsa istanbul'da endeksin yüzde 16.65 değer kaybettiği eylül ayında yerli yatırımcı sayısı azalırken, yabancı payı arttı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, Borsa İstanbul'da bakiyeli pay yatırımcı sayısı Eylül 2026'da bir önceki aya göre 105 bin 19 kişi azalarak 6 milyon 693 bin 54'e geriledi. Bakiyeli yerli pay yatırımcı sayısı ağustosta 6 milyon 764 bin 800 iken eylülde 6 milyon 659 bin 653'e geriledi. Böylece yerli yatırımcı sayısı bir ayda 105 bin 147 kişi azaldı. Ocak ayında yerli yatırımcı sayısı 6 milyon 525 bin 714 seviyesindeydi.

YABANCI SAYISI ARTTI

Yabancı bakiyeli pay yatırımcı sayısı ise ağustostaki 33 bin 273'ten eylülde 33 bin 401'e yükseldi. Yabancı yatırımcı sayısı aylık bazda 128 kişi artarken, ocak ayındaki 30 bin 314 seviyesine göre 3 bin 87 kişilik artış kaydetti. Yatırımcı sayısındaki sınırlı değişime karşın yabancıların Borsa şirketlerinin halka açık bölümünün piyasa değerine göre saklama oranında eylülde belirgin yükseliş görüldü. Yabancıların saklama oranı ağustostaki yüzde 32.62 seviyesinden eylülde yüzde 36.93'e çıkarak bir ayda 4.31 puan arttı. Yabancı payı ocaktan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yerli yatırımcıların saklama oranı ise aynı dönemde yüzde 67.38'den yüzde 63.07'ye geriledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör