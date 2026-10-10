Yatırımcılara ara ödeme

AK Parti, 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Hızla yasalaştırılacak düzenleme kapsamında küçük yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan ana paralarının hızla ödenmesi sağlanacak. Bu ödemelerde kesinlikle Hazine kaynağı kullanılmayacak.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler düzenlediği basın toplantısında teklif ile ilgili bilgi verdi. Güler, ödemelerde kesinlikle kamu kaynağı kullanılmayacağının altını çizdi. Güler, fon soruşturması ile ilgili de "Bu virüsü bünyeden söküp atacağız. Gereği sonuna kadar yapılacaktır, bundan herkes emin olsun. Biz büyük bir parti, büyük bir camiayız. Kim ne yapmışsa asla yanına kâr kalmayacaktır. Bundan da herkes emin olsun. Biz birilerine benzemeyiz. Açıkça bütün kamuoyunun gözü önünde otel odalarında basılan, baklava kutularında rüşvet paraları ortaya çıkan insanların utanmazlığını bizler asla gösteremeyiz. Bizler, kardeşimiz de olsa arkadaşımız da olsa partimizde görevli bir arkadaşımız da olsa bundan üzüntü duyarız, mahcubiyet duyarız. Üzülürüz, kırılırız ama gereğini de sonuna kadar yaparız" mesajı verdi. AK Parti'nin 9 maddeden oluşan yasa teklifi şu değişiklikleri içeriyor:

SPK'NIN DENETİM VE GÖZETİMİ: Tasfiye işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) sıkı gözetim ve denetiminde yapılacak. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Takasbank, saklama ve dağıtım kurumlarının kayıtlarını birbiriyle mutabık hâle getirerek her bir fonun malvarlığını ve hak sahiplerini belirleyecek.

DEĞER KAYBI OLMAYACAK: Fonların portföyündeki varlıkların aceleyle ve değer kaybına yol açacak şekilde elden çıkarılması yerine, mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesi esas alınacak. Gerekli hâllerde, hâkim ortağa satma hakkı, toptan satış, özel emir, geçici farklı fiyat marjı ve borsa dışı satış imkânından yararlanma olanakları sağlanacak. SPK, fon varlıklarını satın alacak yatırımcılara, bunları belirli süre Borsa'da satma sınırlaması da getirebilecek.

ÖDEME YAPILMAYACAK: Fon pay sahipliği farklı kurum kayıtlarının mutabakatıyla belirlenecek. Kanunda belirtilen sermaye piyasası fiillerini işlediği veya birlikte hareket ettiği SPK tarafından tespit edilen sorumlular, ödeme mekanizmasının dışında tutulacak.

1 MİLYONA KADAR: Tasfiye malvarlığının tüm fon pay sahiplerine ödeme yapılmasına yetecek ölçüde nakde dönüşmemesi halinde, fiilî nakit giriş ve çıkışları esas alınarak net yatırım tutarı MKK tarafından hesaplanacak. Bu hesaplamada, TÜFE ve Yİ-ÜFE değişimlerinin aritmetik ortalaması ile ilk giren ilk çıkar yöntemi kullanılacak. Fon pay sahiplerine, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında ise bu tutarda; 1 milyon lira üzerinde ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek.

EN DÜŞÜKTEN BAŞLAYACAK: Dağıtılabilir nakdin yeterli olmaması hâlinde daha fazla yatırımcının parasının ödenebilmesi için yatırım tutarı en düşük olan pay sahibinden başlayarak ödeme yapılacak. Ara ödeme aşamasında katılma payları iade edilmeyecek, nihai ödemede önceki ödeme mahsup edilecek.

CEZA ORTADAN KALKMAYACAK: Fondan tasfiye tarihinden önce çıkış yaparak yüksek kazanç elde etmiş kişiler ile fon portföyünde yer alan ve fiyatlarının gerçeğe aykırı oluştuğu tespit edilen paylardan fahiş kazanç elde edenler için isteğe bağlı iade mekanizması öngörülüyor. Bu mekanizma cezai veya hukuki sorumluluğun yerine geçmeyecek. İsteğe bağlı iadeler, herhangi bir hukuki yükümlülük, borç ikrarı veya sorumluluk kabulü anlamına da gelmeyecek. Güler, "'SPK Kanunu'nda yer alan piyasa dolandırıcılığı veya bilgi suiistimali gibi fiilleri işleyen veya bu fiilleri işleyenlerle birlikte hareket ettiği tespit edilen kişi ve kurumları bu mekanizmanın tamamen dışında tutuluyor' dedi.



İFTİRACI ÖZLALE ASIL BUNA BAK

Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale'nin Aile Bakanı Göktaş ve Ticaret Bakanı Bolat'a yönelik açıklamalarına tepki gösteren Güler, "Özlale'nin iftiralarını attığı gün, İBB davasında villalar gündeme geldi. Ali Nuhoğlu, 'Ekrem Bey'in her şeyden bilgisi var' diyor. Ümit Bey, kamuoyu sizden bunun cevabını bekliyor. Hani siz toplum yararına çalışıyorsunuz ya bir yıldır, buna da bir çalışın" dedi.



VURGUN YAPIP GETİRMEYEN YANDI

FON malvarlığından hukuka aykırı biçimde çıkarılan değerlerin geri kazanılması için özel hükümler öngörülüyor. Buna göre ilk sorumlu fonun kurucusu portföy yönetim şirketi. Ondan tahsilat yapılamazsa sorumluluğu belirlenen diğer gerçek ve tüzel kişilere başvurulacak. SPK tarafından tespit edilen tutarların takibi ve tahsili Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yapılacak. Ceza soruşturmaları kapsamında el konulan veya yargılama sonucunda müsadere edilen ve ilgili fonla bağlantısı hukuken belirlenen malvarlığı değerlerinin de fon pay sahiplerinin yararına geri kazanılması sağlanacak. Hukuken doğrudan iade edilebilen para ve sermaye piyasası araçları ilgili fona veya geri kazanım hesab-ı na aktarılabilecek. Doğrudan devredilemeyen malvarlığı için TMSF kayyum olarak atanarak dava sonucu beklenmeksizin satış veya tasfiye yapabilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör