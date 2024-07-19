Yatırımcıların yeni gözdesi sektör lideri HES Kablo

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak yönettiği Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki Hes Hacılar Elektrik ve Erciyes Çelik için satış ihalesine çıktı. Yaklaşık bin 100 personeliyle Kayseri'deki iki fabrikasında üretim yapan HES Kablo, İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarını listelediği İSO-500 listesinde 91. sırada yer alıyor.

HES Kablo, 2023 yılında gösterdiği ihracat performansıyla Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği'nin hazırladığı İhracat Onur Listesi'nde Türkiye dördüncüsü, kablo kategorisinde ise birinci sıraya yerleşti.

Türkiye'de geniş satış ağına sahip olan HES Kablo, ağırlığı Avrupa'ya olmak üzere ülkemizin kablo ihracatının yüzde 10'unu tek başına gerçekleştiriyor.

TMSF tarafından 28 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenecek ihale ile Hazine'ye ait payların satılacağı Hes Hacılar Elektrik ve Erciyes Çelik için 22 milyar Türk Lirası muhammen bedel tespit edildi. TMSF'nin internet sitesinden ihaleyle ilgili ayrıntılı bilgileri alabilecek olan yatırımcıların, 26 Ağustos 2024 tarihine kadar kapalı zarfla teklif sürecini tamamlamaları gerekiyor.