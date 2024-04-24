Yatırımcının Türkiye’ye ilgisi mükemmel

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin büyük olduğuna dikkati çekerek, "Dezenflasyonla, yapısal reformlarla, mali disiplinle makroekonomik temelleri güçlendiriyoruz ve bu çok ilgi çekiyor. Onun için yatırımcı ilgisi tek kelimeyle mükemmeldi" dedi. ABD ziyaretindeki temaslarını değerlendiren Şimşek, IMF ve Dünya Bankası toplantıları ile G20 toplantılarına da katıldıklarını, büyük gruplarla 20'den fazla yatırımcı toplantısı yaptıklarını ve yüzlerce yatırımcıyla bir araya geldiklerini söyledi.Yatırımcılara "Orta Vadeli Program'ın (OVP) uygulamasını, elde edilen kazanımlar ve bundan sonraki gidişatı hakkında kapsamlı sunumlar yaptık" diyen Şimşek, şöyle devam etti: "Türkiye'ye ilgi çok büyük. Sabah 7'den akşam 11-12'lere kadar toplantılara katıldığımız günler oldu. Washington'da 18 program yaptık. Çünkü hikâyesi ve kredibilitesi olan nadir ülke programlarından bir tanesiyiz. Türkiye'nin hikâyesi zaten güçlü, büyük, gelişen bir ekonomi. Dezenflasyonla, yapısal reformlarla, mali disiplinle makroekonomik temelleri güçlendiriyoruz ve bu çok ilgi çekiyor. Onun için yatırımcı ilgisi tek kelimeyle mükemmeldi." Mehmet Şimşek, geçen yıl New York'ta düzenlenen yatırımcı konferansında, programın uygulanmasına yönelik şüpheler olduğunu anımsatarak, bu kapsamdaki soru işaretlerinin bittiğini dile getirdi.Öte yandan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Murat Özyeğin ise 14. Türkiye Yatırım Konferansı'na geniş bir yatırımcı kitlesinin ilgi gösterdiğini belirterek, "Hatta toplantı odasını büyütmemiz gerekti. ABD'de bulunan en büyük fonların yöneticileri içerideydi. İyileşen makro değerler ve enflasyonun düşüş süreciyle yabancı yatırımcı ilgisinin çarpan etkisiyle artacağını düşünüyoruz" dedi.