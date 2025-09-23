Yatırımcıya OVP’yi anlattılar

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Kurulu için ABD'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye-ABD İş Konseyi'nin (TAİK) JP Morgan iş birliğiyle düzenlediği 17'nci Türkiye Yatırım Konferansı'nda ABD'nin önde gelen fon yöneticileriyle buluştu. TAİK'ten yapılan açıklamada, toplantıda, Türkiye'nin ekonomi programındaki son gelişmelerin ve gelecek vizyonunun aktarıldığı vurgulandı. Sunumlarda, Şimşek ve Karahan, programın enflasyonla mücadele, mali disiplinin korunması ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik hedeflerini anlattı.