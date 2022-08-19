Yatırımda ayağımızı gazdan çekmeyeceğiz

Turkcell Grubu, büyümesini hızlandırarak 2022 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 46 artışla 12.5 milyar TL gelir elde etti. FAVÖK ise ikinci çeyrekte grup bazında yüzde 45.1 artışla 5 milyar TL olarak gerçekleşti. 2022 yılı ikinci çeyrek net kârı da yüzde 67.0 artarak 1.9 milyar TL'ye ulaştı. Yılın ikinci çeyreğinde 579 bin yeni müşteriye daha ulaşarak, ilk yarıyılda 1.2 milyon yeni müşteri kazanan Turkcell, bu sayede 2019 yılında başlattığı 'her yıl 1 milyon yeni müşteri' hedefini 2021'de olduğu gibi yine ilk 6 ayda aştı. Fiber yatırımlarını hız kesmeden sürdüren şirket, 284 bin yeni hane erişimiyle toplam fiber hane erişimini 5 milyona ulaştırdı. 1000 Mbps gibi yüksek hızları güçlü altyapısı sayesinde herkes için erişilebilir kılan Turkcell, bu sayede 2 milyon fiber müşteriye ulaştı.Yılın ikinci çeyreğine ilişkin sonuçları düzenlediği basın toplantısında değerlendiren Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, makroekonomik koşullarda yaşanan zorluklara rağmen yatırım yapmaktan vazgeçmeyeceklerini söyledi. Erkan, "Doğru planı ve stratejiyi uyguladığımız sürece hedefe ulaşmaktan hiçbir sıkıntı çekmeyeceğimizi düşünüyorum. Bu nedenle ayağımızı gazdan çekmeyeceğiz" dedi. Turkcell, 2022 yılı beklentilerini de yukarı yönlü revize etti. Bu kapsamda konsolide gelir büyümesinin yüzde 40'ın üzerinde, FAVÖK'ün yaklaşık 20 milyar TL seviyesinde olması bekleniyor. Operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranının ise sene başında belirlenen beklentiye paralel olarak yüzde 20-21 aralığında gerçekleşmesi öngörülüyor.Turkcell'in Dijital OTT servis gelirleri yüzde 56 büyüdü. Dijital servislerin ücretli kullanıcı sayısı ise 1.1 milyon artışla 4.5 milyona ulaştı. Lifebox'ın ücretli kullanıcıları, yüzde 51 oranında büyüdü ve 1.6 milyona erişti. TV+ tarafında ise OTT TV abone sayısı yüzde 24 artışla 879 bin olarak gerçekleşti. Turkcell Dijital İş Servisleri, gelirini yıllık bazda yüzde 85 artırarak 1.1 milyar TL'ye ulaştı. Bu çeyrekte 840 yeni projeye imza atan Dijital İş Servisleri, 2022 yılı ikinci çeyreğinin ardından gelire dönüşecek 1.7 milyar TL kontrat değerine sahip.HEDEFLERINDE dijital bankacılık olduğunu söyleyen Murat Erkan, bu faaliyeti göstermek için başvuruda bulunduklarını kaydetti. Bu konuda hedeflerinin çok yüksek olduğuna vurgu yapan Erkan, "Sadece Türkiye'de değil gittiğimiz ülkelerde de önemli ve bölgesel bir oyuncu olma hedefimiz var. Çünkü dünya büyük bir hızla dönüşüyor. Bu nedenle biz de dijital çözümler konusunun üzerine gidiyoruz. 1.300'ün üzerinde Ar-Ge müşterisi olan bir şirket olarak bu konuda oldukça iddialıyız" diye konuştu.TURKCELL, sürdürülebilir değer yaratma hedefi doğrultusunda yılın ilk yarısında çevresel, sosyal ve yönetişim ölçüm konularında önemli adımlar attı. Turkcell, 'Eğitime Dönüştür' projesi kapsamında yılbaşından bu yana 4 ton elektronik atık toplayarak geri dönüşümle kaynakların verimli kullanılmasını sağladı. Çeşitli enerji verimliliği projeleri ile 2022'nin ilk yarısı itibarıyla toplam 56 GWh tasarruf sağladı.PAYCELL'DE HIZLI BÜYÜMEKULLANICI sayısı 7 milyona ulaşan Paycell'in toplam işlem hacminin yıllık bazda 3 katına çıkarak 8 milyar TL olduğunu söyleyen Erkan, "Paycell'in yılın ikinci çeyrek gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77.5 artırarak 199 milyon TL'ye yükseldi. Paycell Kart'tan geçen işlem hacmi, geçen senenin 6 katına çıktı. Toplam POS çözümleri işlem hacmi ise yüzde 39 artışla 2.9 milyar TL oldu" dedi.