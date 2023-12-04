Yatırımda iki dolardan biri enerjiye gidecek

Sabancı topluluğu, 5 yıl Türkiye'de enerjiye 6.2 milyar dolar yatırım yapacak. Toplam yatırımın yarısından fazlasını da enerji ve iklim teknolojilerine ayırdı. Sabancı Holding Finans Grup Başkanı Orhun Köstem, "Yeni yatırım harcamalarının yüzde 55'i enerji ve iklim teknolojilerine, yüzde 38'i ileri malzeme teknolojilerine ve yüzde 7'si ise dijital teknolojiler alanlarına yapıldı" dedi. Yeni ekonominin Sabancı Topluluğu'nda yüzde 6 olan satış payını 13'e çıkarmak için plan yaptıklarını belirten Köstem, "Yani burada, kendi içinde iki kattan daha fazla bir büyüme söz konusu. Aynı zamanda gelirlerimiz de artarken, burada hızlı bir etki yaratmaya çalışıyoruz" diye konuştu.Portföyü değiştirip çeşitlendirecek yatırımlar yapmayı önemsediklerini belirten Köstem, "Kabaca bu yatırımların yüzde 25'i mevcut işlerimize, yüzde 75'i ise yeni ekonomi dediğimiz ve portföyümüzü değiştirmeyi umduğumuz alanlara gidiyor" dedi.