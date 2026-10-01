Yatırımlara 1 milyar TL’ye kadar finansman

750 milyar lira bütçeli Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) Programı kapsamında, teşvik belgesine sahip 100 milyon lira ve üzerindeki imalat sanayii yatırımlarına Öncelikli Finansman Belgesi (ÖFB) düzenlenecek. Bakan Kacır, bugüne kadar 530 milyar lira yatırım tutarına sahip 84 projenin uygun koşullu finansmana yönlendirildiğini belirterek, YTAK Programı'nda yeni ve kapsayıcı bir uygulamanın başlatıldığını açıkladı.

100 MİLYON TL SINIRI

Yeni uygulamayla 100 milyon TL ve üzeri yatırım tutarına sahip, teşvik belgesi bulunan tüm imalat sanayii yatırımları kapsam içine alınacak. Yatırımcılara ÖFB aracılığıyla uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine hızlı erişim imkânı sunulacak. Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında Proje Bazlı desteklenen yatırımlar ile Stratejik Yatırım Belgesi almış yatırımcılara doğrudan ÖFB düzenlenecek. Diğer teşvik belgeli yatırımlar ise katma değer potansiyeli, verimlilik ve sektörel etki, ekonomiye hızlı katkı ve Ar-Ge yetkinliği kriterlerine göre değerlendirilecek. Bu başlıklarda 50 ve üzeri puan alan yatırımlar ÖFB almaya hak kazanacak. ÖFB sahibi yatırımlar, bankalara başvurarak 1 milyar TL'ye ve yatırım tutarının yüzde 50'sine kadar YTAK kredisi kullanabilecek. Bakan Kacır, uygulamayla Türkiye'nin sanayileşme yolculuğunun güçlendirilmesi ve stratejik yatırımların hızlandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör