Yatırımlarımız kararlılıkla sürecek

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Enerjisa Enerji, 2026 yılının ilk yarısında 38.8 milyar TL esas Faaliyet Geliri ve 6.4 milyar TL esas faaliyetlerden elde edilen Baz Alınan Net Kâr açıkladı. Şirketin elektrik dağıtım altyapısına yönelik yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 153 arttı. Şirket, operasyonlarını başarılı bir şekilde sürdürürken 2026 Faaliyet Gelirleri hedefini 80-85 milyar TL aralığına ve Baz Alınan Net Kar hedefini ise 13-15 milyar TL aralığına yükseltti. 22 milyonu aşkın kullanıcıya kesintisiz ve kaliteli enerji hizmeti sunduklarını söyleyen Enerjisa Enerji CEO'su Oğuzhan Özsürekci, "Yatırımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.