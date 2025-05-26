Yazlık evin kapısı haftalık 30 bin liradan açılıyor

Havaların ısınmasıyla birlikte yazlık piyasası da açılıyor. Pandemi sonrasında Ege, Akdeniz ve Karadeniz gibi sayfiye bölgelerinde konut, yazlık kiraları ve satış fiyatlarında ciddi bir yükseliş yaşandı. Uzaktan çalışma modelinin yaygınlaşması, doğayla iç içe yaşama isteği ve yatırımcı ilgisi, fiyatları yukarı çeken en önemli faktörler arasında yer aldı. TSKB Gayrimenkul Değerleme'nin araştırma raporuna göre evlerin en pahalı olduğu ilçe Bodrum'da ortalama metrekare satış fiyatı 220 bin TL'ye ulaşırken, yazlık villalarda haftalık kira bedeli 65 bin TL'yi buluyor. Bölgede lüks villada ise aylık kira 4.5 milyon TL'ye kadar çıkıyor. İzmir ve Antalya'nın popüler ilçelerinde haftalık 50 bin TL'nin altına tatil evi bulmak zor. Kiraların daha uygun olduğu adresler ise Didim, Kuşadası ve Edremit. Özellikle Didim'de yazlık evlerde ortalama metrekare fiyatı 50 bin TL, haftalık villa kirası 30 bin TL'den başlıyor.

PAHALILAR BODRUM'DA

Yazlık ev denilince en popüler olan ilçelerin başında gelen Bodrum'da ortalama metrekare fiyatı 220 bin TL'ye ulaştı. Ama fiyat artışındaki gerileme dikkat çekici. Bölgede pandeminin başında yüzde 100'e yaklaşan yıllık fiyat artışı, geçen yıl yüzde 67 olmuştu, bu yıl yüzde 10'a geriledi. Villa tipi 4 kişi bir evde haftalık kira bedeli geçen yıl 60 bin TL iken bu yıl 65 bin TL'ye çıktı. Muğla'da öne çıkan diğer bir seçenek olan Fethiye'de ise metrekare satış fiyatı yüzde 30 artışla 65 bin TL'ye çıkarken, haftalık kira için ortalama bedel 35 bin TL olarak hesaplandı. Emlak danışmanlarının verdiği bilgiye göre sezonda istenen aylık kiralar 50-60 bin euro bandında, bir basamak altındaki lükslerde ise 20-25 bin euro seviyesi konuşuluyor. Lüks segmentinden çıkıldığında ise denize yakın iskelesi olan evler için aylık daire kiralarının 150 bin TL'den, villa kiralarının ise 300 bin TL'den başladığı belirtiliyor.

ROTA DİKİLİ'YE ÇEVRİLDİ

Ege bölgesinde Çeşme, Urla ve Foça halen popülaritesini korumakla birlikte körfezin kuzeyinde kalan Dikili ilçesindeki hareketlilik dikkat çekiyor. Dikili'de fiyatlar yıllık yüzde 63 artışla ortalama 65 bin TL/metrekare seviyesine geldi ve böylece araştırmada en yüksek artışın yaşandığı ilçe oldu. Urla'da ortalama metrekare fiyatı yüzde 13 artışla 215 bin TL'ye, Çeşme'de yüzde 20 artışla 210 bin TL'ye, Foça'da ise yüzde 33 artışla 100 bin TL'ye yükseldi. Kiralara bakıldığında ise haftalık bazda villa tipi evlerde Çeşme için ortalama 65 bin TL, Urla ve Foça için 50 bin TL rakamları ortaya çıkıyor. Kira talebinin yüksekliği nedeniyle kira artışı, fiyat artışının üzerinde seyrediyor.

ANTALYA'YA TALEP VAR

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yoğun göç alan Antalya'da azalan yabancı ilgisi ile fiyat ve kira artışı hız kesse de, yazlık bölgelerde ve tatil amaçlı kiralamalarda talep hala var. Yabancı turistlerin ağırlıkta olduğu Kaş'ta metrekare satış fiyatı 90 bin liraya, haftalık kiralar ise 75 bin liraya ulaşmış durumda. Kemer'de ise ortalama metrekare fiyatı 70 bin TL seviyesinde. Bölgede ortalama haftalık kira ise 60 bin TL bandında. Daha uygun seçeneklerin yer aldığı Alanya'da ise ortalama metrekare fiyatı 55 bin TL'ye geldi. Villa tipi evde 4 kişilik aile için ortalama haftalık kira ise 50 bin seviyesinde.



EN YÜKSEK ARTIŞ KUZEY EGE'DE

TSKB Gayrimenkul Değerleme Teminat Değerleme Müdürü Halil Esendal, "Sayfiye bölgelerinde geçtiğimiz yıllarda yaşanan hızlı yükseliş trendi bu yıl itibarıyla hız kesmeye başladı, fiyat artışları açısından dengelenme sinyalleri ön plana çıkıyor. 2020 pandemi yılından günümüze kadar geçen süre değerlendirildiğinde, en düşük artışın 2025 senesinde olduğu söylenebilir. 2024 ve içinde bulunduğumuz 2025 yılı için satış metrekare fiyatlarını karşılaştırdığımızda en yüksek artışın olduğu ilçeler kuzey Ege'de yer alan Dikili, Edremit ve Ayvacık olarak dikkat çekerken, en az artışın olduğu yerleşim yerleri ise Bodrum, Alanya, Kuşadası ve Didim olarak sıralanıyor" dedi.

SAYFİYEYE EĞİLİM HIZLA ARTTI

EVA Gayrimenkul Deperleme Genel Müdür Yardımcısı Zuhal Balsarı ise, "Pandemi sonrasında yaşanan talep patlaması ve arz kısıtlamaları, sayfiye bölgelerindeki konut fiyatlarını önemli ölçüde yükseltti. Bu yükselişin temelinde birkaç önemli faktör bulunuyor. Öncelikle, pandemiyle birlikte uzaktan çalışma imkânının yaygınlaşması, insanların büyük şehirlerde yaşama zorunluluğunu azalttı ve daha sakin, doğal bölgelere yerleşme eğilimini artırdı. Ayrıca, doğayla iç içe olma isteği ve kalabalık şehirlerden uzaklaşma arzusu, sayfiye bölgelerine olan talebi hızla yükseltti. Önümüzdeki dönemde, ekonomik koşullar, yeni projelerin arzı ve turizm sektöründeki gelişmeler, bu bölgelerdeki emlak piyasasının geleceğini şekillendirecek" diye konuştu.