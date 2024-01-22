YD-ÜFE endeksi verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2023 dönemine ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, YD-ÜFE, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,28, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,4 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 50,92 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 60,92, imalatta yüzde 58,35 artış görüldü. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara malında yüzde 51,29, dayanıklı tüketim malında yüzde 62,73, dayanıksız tüketim malında yüzde 63,44, enerjide yüzde 55,06, sermaye malında yüzde 66,37 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,64, imalatta yüzde 2,28 artış olarak hesaplandı. Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde ara malında yüzde 1,98, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,31, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,3 ve sermaye malında yüzde 4,04 artış kaydedilirken, enerjide yüzde 3,32 azalış görüldü.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 10 alt sektör daha düşük, 15 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

YD-ÜFE sektörlerinden kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 40,87, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 43,5, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 44,99 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık mamul eşyalar yüzde 71,4, mobilya yüzde 71,29 ve başka yerde sınıflandırılmamış (BYS) makine ve ekipmanlar yüzde 70,74 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak hesaplandı.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 11 alt sektör daha düşük, 14 alt sektör daha yüksek değişim kaydetti.

YD-ÜFE sektörlerinden tütün ürünleri yüzde 10,09, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 3,32 ile endekslerin azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 4,92, diğer mamul eşyalar yüzde 4,37, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 4 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak tespit edildi.

YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları şöyle: