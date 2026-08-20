YD-ÜFE’de temmuz hareketliliği: Enerji fiyatları öne çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre YD-ÜFE, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,51, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,67 yükseldi.

YD-ÜFE YILIN İLK 7 AYINDA YÜZDE 20,80 ARTTI

YD-ÜFE, 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,80 artış gösterdi. Endeksin on iki aylık ortalamalara göre artışı ise yüzde 31,99 olarak gerçekleşti.