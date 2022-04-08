YEKA GES 4 kapsamındaki Bor bölgesi için yarışmalar sonuçlandı

Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen yarışmaların sonuçlarına göre, YEKA için elektrik alım tavan fiyatı kilovatsaat başına 95 kuruş olarak belirlendi.

Kapalı zarf usulüne göre gerçekleştirilen yarışma sonuçlarına göre, Bor-1 bölgesi için Smart Ges Enerji Üretim AŞ kilovatsaat başına 37,5 kuruş, Bor-2 bölgesi için Ecogreen Elektrik Enerji Üretim AŞ kilovatsaat başına 39 kuruş ve Bor-3 bölgesi için Kalyon Enerji Yatırımları AŞ kilovatsaat başına 42,7 kuruş teklifle yarışmayı kazanan şirketler oldu.

49 BAŞVURU YAPILMIŞTI

YEKA GES-4 kapsamındaki Bor-1 ve Bor-2 yarışmasına 18'er, Bor-3 yarışmasına ise 13 olmak üzere toplam 49 başvuru yapılmıştı.

Bor-1, Bor-2 ve Bor-3 için her biri 100 megavat olmak üzere toplam 300 megavat kapasite tahsisi gerçekleştirildi. YEKA GES-4 yarışmaları için ayrılan toplam kapasite tahsisi ise 1000 megavat olarak belirlenmişti.