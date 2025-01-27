YEKA’dan 600 milyon dolarlık yatırım gelecek

Toplam 800 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla güneş enerjisine dayalı 6 yarışma başvurusu (YEKA GES-2024) ile yaklaşık 600 milyon dolarlık yatırım gelecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Antalya'da 40 megavat, Karaman'da 200, Malatya'da 75, Van'da 60, Kütahya'da 40 ve Konya'nın Karapınar ilçesinde 385 megavat olacak şekilde toplam 800 megavat alan için başvurular alınacak. Her bir yarışma için başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 5,50 dolar/cent, taban fiyatı da kilovatsaat başına 3,25 dolar/cent olacak. Taban fiyata ulaşılması halinde megavat başına katkı payı artırma başlangıç fiyatı 10 bin dolar olarak belirlendi. Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, 800 megavatlık YEKA güneş enerjisi santral projelerinde trafo merkezi ve hat yatırımları ile yaklaşık 600 milyon dolarlık yatırım geleceğini söyledi.