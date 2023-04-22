Yeni ALTAY Tankı TSK’ya teslim ediliyor! Tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlandı

SİSTEMLERİ YERLİLEŞTİRİLDİ

Yeni ALTAY'da 12.7 mm ve 7.62 mm silah sistemleri başta olmak üzere mühimmat rafları, kule çember dişlisi, rotor, düz periskoplar, nişancı ikinci derece yardımcı görüş sistemi, kayar bilezik, elle ateşleme sistemi, yakıt-ısıtma ve sintine pompaları, hidrolik pompalar, yol tekeri ve soğutma yeleği gibi sistemler de yerlileştirildi.

Ayrıca Yeni ALTAY Tanklarının hepsi aynı zamanda birer simülatör sistemine sahip olacak ve her türlü ortamda askerlerimiz komutanlarının kontrolünde modern, etkin ve ferdi seviyeden başlamak üzere eğitimlerini pekiştirecekler.