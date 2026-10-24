Yeni demiryolu ihalesi 22 Aralık’ta

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DOĞU Türkiye Orta Koridor Demir Yolu Geliştirme (ETMIC) Projesi'nin altyapı ve üstyapı işlerinin tasarımı ve inşasına ilişkin ihale, 22 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre istekliler, ETMIC Projesi'nin elektrifikasyon dahil altyapı ve üstyapı işlerinin tasarımı ve inşası için açılan ihaleye kapalı zarfla teklif sunacak. Proje kapsamında inşa edilecek Divriği-Kars- Gürcistan Sınırı Demir Yolu Hattı, Divriği- Erzincan, Erzincan-Erzurum ve Erzurum-Kars koridorları olmak üzere üç kısımdan oluşacak.