Yeni ekonomi paketinin hazırlıkları başladı! Sanatçıdan sporcuya kadar birçok kesim mercek altında

SANATÇI, SPORCU, KUYUMCU DA VERGİ ÖDEYECEK

AK Parti kurmayları, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak bir sisteme mutlaka kuracağız. Kayıt dışılığa son vereceğiz. Herkes kazandığının vergisini ödeyecek. Yeni yasa teklifinde buna dönük önlemler olacak. Bakıyorsunuz milyonlarca liralık bir arabaya biniyor. Lüks içinde bir hayatı var ama vergi ödemiyor. Bu grupları tek tek inceliyoruz. Sanatçı, sporcu, kuyumcu ya da başka gruplar ilgili detaylı bir çalışma yapılacak. Onların kayıt dışılığının önüne geçilecek" dediler.