Yeni Evim’e 10 günde 8 binden fazla başvuru

Orta gelirli vatandaşların 81 ilde piyasa koşullarına göre uygun vade yapısıyla ilk konutlarını alabilmesi için uygulamaya konulan 'Yeni Evim Konut Finansman Programı'na 10 günde 8 bin 27 kişi başvuru yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan "Yeni Evim Konut Finansman Programı"nda 10 günlük bilanço ortaya çıktı.Orta gelirli vatandaşların 81 ilde piyasa koşullarına göre çok daha uygun vade yapısıyla ilk konutlarını alabilmesi amacıyla 16 Ocak'ta başlayan program kapsamında, kamu bankaları ve katılım finans kuruluşlarına 10 günde 8 bin 27 başvuru gerçekleştirildi.İstanbul'da 5 milyon liraya, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'da 3 milyon liraya ve diğer kentler için 2 milyon liraya kadar finansman sağlanan programa başvurularda başı İstanbul çekti. Başvuruların 1.859'u İstanbul'u kapsayan birinci bölgede, 1.797'si Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'yı kapsayan ikinci bölgede, 4 bin 371'i de diğer illeri kapsayan üçüncü bölgedekiler tarafından yapıldı.Bir yandan başvurular alınırken diğer yandan da söz konusu finansman paketinin mevzuat çalışmaları tamamlandı. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yeni Konut Finansman Programı'na İlişkin Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, 25 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Söz konusu mevzuat düzenlemelerinin ardından başvuruların kısa sürede sonuçlandırılması ve vatandaşların ilk evlerine kavuşması hedefleniyor.Vatandaşların konut finansmanı taksit ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilk 3 yıl taksitlere de katkı sağlanacak. Bunun için Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla ilgili bankalara nakit kaynak aktarılacak. Alnınan konut 5 yıl satılamayacak.