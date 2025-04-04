Yeni evlenen çiftler için emsal karar! 50 bin lira tazminat ödeniyor

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2023'te düğün yapan bir çift, çekimler için fotoğrafçıyla 3 bin lira karşılığında anlaşıyor. Düğün bitiyor, fotoğraf ve videoları istiyorlar ancak 1,5 sene boyunca fotoğrafçı çifti oyalıyor. En sonunda da çiftin telefonlarına bakmamaya başlıyor. Çift de bunun üzerine Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruda bulunuyor." dedi.

Çiftin, 3 bin liranın yanı sıra 145 bin lira da manevi tazminat talebinde bulunduğunu anlatan Şahin, "İl Tüketici Hakem Heyeti, 50 bin lira manevi tazminata ve 3 bin liranın geri ödenmesine hükmediyor. Bilirkişi buna karar veriyor. Normalde manevi tazminatlar çok düşüktür ama burada mağduriyetin giderilemeyeceği düşüncesiyle normalden 15-16 kat fazla tazminata hükmediliyor." diye konuştu.