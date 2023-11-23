Yeni faizsiz finansal ürünler gelecek

SermayePiyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, katılım finansın sektördeki payının artırılmasına yönelik yeni faizsiz finansal ürünler üzerinde yoğun olarak çalıştığını söyledi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) düzenlenen '4. Uluslararası İslami Muhasebe ve Finans Konferansı'nda konuşan Gönül, "Katılım finans, tasarruf sahiplerinin yastık altı birikimlerinin finansal sisteme kazandırılmasına büyük katkı sağlamasının yanı sıra büyük bir potansiyel de içeriyor. Faiz hassasiyeti olan tasarruf sahibi ve müteşebbislere sunulan faizsiz finansman araçlarının başında Mudaraba, Müşareke, Murabaha ve İcare varken, katılım finans sistemine uygun sermaye piyasası araçları arasında başta şirket payları olmak üzere kara iştirakli tahvil, katılım esaslı yatırım ve emeklilik fonu, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve projeye dayalı menkul kıymetler ile kira sertifikaları zikredilebilir" diye konuştu. Türkiye'de kira sertifikası ihraçlarının anonim şirket statüsündeki sermaye piyasası kurumlarından olan Varlık Kiralama Şirketleri (VKŞ) aracılığıyla gerçekleştirildiğini, bugün itibarıyla ülkede faaliyette bulunan VKŞ sayısının 24'e ulaştı bilgisini veren Gönül, 2022 yılından bugüne kadar 5 milyar liralık yeşil/sürdürülebilir kira sertifikası ihracına onay verildiğini, 9 ayda da 87.2 milyar liralık sukuk ihracı yapıldığını anlattı.HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ise 21'nci yüzyılın, hızlı değişim ve dönüşümlerin öne çıktığı bir döneme tanıklık ettiğini belirterek, "Bu büyük değişim sürecinde finans sektörü, odak noktasında önemli bir yer tutuyor. Bankacılık ve sigortacılık uygulamaları sürekli evriliyorr" dedi.HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli de kongrede bilimsel bildiriler ve sektör yöneticilerinin konuşmalarının yanı sıra, 'İslami Finans Uygulamaları' ve 'İslami Finans ve Kalkınma' konularında panel olacağını söyledi. Ziraat Katılım'ın Strateji Planlama Finansal Yönetim Bölüm Başkanı Gürkan Çakır ise "2015'ten bu yana faizsiz bankacılık prensiplerine bağlı kalarak paydaşlarımızın üretimini ve yatırımını teşvik etmeye çalışıyoruz" dedi.