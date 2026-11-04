Yeni hal yasası yolda! Bakan Bolat açıkladı: Kanun taslağı Meclis grubuna sunuldu

Sebze meyve fiyatlarını düşürecek yeni hal yasasına ilişkin Hazine ve Maliye, Ticaret, Tarım ve Orman ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının hazırladığı taslak metin 9 maddeden oluşuyor. Uzun zamandır çalışmaları devam eden yaklaşık 30 maddelik taslak metin elenerek 9 maddeye düşürüldü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise "Hal yasasıyla ilgili kanun taslağımız Meclis'teki grubumuza sunulmuştur" dedi.

AK Parti Grubu ile ilgili bakanlık bürokratlarının bir süredir üzerinde çalıştığı hal yasası gündemdeki sıcaklığını koruyor. Yeni düzenleme ile komisyoncuların aradan çıkarılması ve üretici örgütlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

"HAL YASASIYLA İLGİLİ KANUN TASLAĞIMIZ MECLİSTEKİ GRUBUMUZA SUNULMUŞTUR"

Tüketicinin korunmasında da bu sene 22 mevzuat değişikliğini yürürlüğe koyulduğunu kaydeden Bolat, Hal Yasası'na ilişkin "Sebze meyve ticaretiyle ilgili olarak 2012 yılında çıkarılan Hal Kanunu'nun zaman zaman yapılmış değişikliklerinden sonra yine kapsamlı bir değişiklikle üretici birliklerinin, üretici kooperatiflerinin kurulmasını, hallerde ve pazarlarda daha fazla yer almasını ve kendilerinin hal kurmasında maddi destekle desteklenmesini öneren; vergi, rüsum gibi muafiyetlerden yararlanmalarını sağlayan kanun taslağımız da Meclisteki Grubumuza sunulmuştur" bilgilerini paylaştı.

HAPİS VE PARA CEZASI GELİYOR

Yasal düzenleme ile fiyat artışlarının önüne geçilmesi, kurallara uymayanlara hapis ve idari para cezasının getirilmesi amaçlanıyor. Kayıt dışılığın önlenmesine, vergi kaybının sonlandırılmasına yönelik maddeler hazırlanacak. Yerli ürünleri satan marketlere vergisel teşvikler sağlanacak. Tarımsal kooperatif sayısının iki katına çıkarılması öngörülüyor.

ARACILAR DEVREDEN ÇIKACAK

Hallerde dijital takibin güçlendirilmesi geliştirilecek. Bildirim, satış ve denetim süreçlerinin daha şeffaf ve hızlı yürütülmesi sağlanacak. Rafların büyük bölümüne yerli ürünlerin konulması zorunlu olacak. Hallerde stok takibi, kalite sınıflandırması ve gıda güvenliği denetimlerindeki sorumlulukları artacak. Üretici ile tüketici arasındaki komisyonların devreden çıkarılarak fiyatların kural dışı artışının önüne geçilmesi sağlanacak.

Böylelikle; üreticinin ürününü doğrudan marketlere, tüketiciye veya çevrim içi kanallara satmasının kolaylaştırılmasının önü açılacak. Aracıların ve komisyoncuların devreden çıkarılması sağlanacak.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör