Yeni hasar yönetmeliğine ihtiyaç var

TürkiyeSigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) Başkanı Ahmet Nedim Erdem, pandemi döneminde sigorta sektörünün başarılı bir sınav verdiğini ve sigorta eksperlerinin titiz bir biçimde görevlerini yerine getirdiğini dile getirdi. Hasar yönetmeliği konusuna dair açıklamalarda bulunan Erdem, "Mevzuat açısından eksiğimiz olmamasına karşın, sektörün hasar anındaki düşünce ve davranış muhafazakarlığı sebebi ile oluşan uyuşmazlıklar ile çok zaman kaybedilmektedir. Tüm bunlara karşılık hasar süreçlerini sadeleştirerek, süreçleri şeffaf, ölçülebilir, denetlenebilir ve herkes için objektif bir hale getirecek yeni bir hasar yönetmeliği düzenlemesine ihtiyaç var" dedi. Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut da konferansa konuşmacı olarak katıldı. Pandemi döneminde sigorta sektörünün başarılı bir sınav verdiğini belirten Erdem, "Bu dönemde azalan hasar dosyaları ile eksperler ekonomik zorluklar yaşadı. Artan yakıt maliyetleri ile eksperlerin ekonomik olarak zorlandığını, bu hususta ücret tarifelerinde iyileştirme yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu önemle belirtmek isteriz" diye konuştu.