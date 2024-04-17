Yeni hızlı tren projesi geliyor! 2 büyükşehir arası 25 dakika sürecek





"SONUÇTA HIZLI TREN YAPILACAK, O DA BİZİM İÇİN İYİ OLACAK"



Tren seferleri iki yıl duracağı için kimi vatandaşlar bu durumu olumlu karşılarken, kimi vatandaşlar ise sürenin çok uzun oluğunu söyledi. Mersin'den Adana'ya seyahat eden vatandaşlardan Diyab Aslan, "Bugün Mersin'den Adana'ya geldim. İki yıl süreyle olması biraz kötü. Ancak sonuçta hızlı tren yapılacak. O da bizim için iyi olacak. Bu süreçte insanlar karayolunu tercih edecek mecburen. İnsanlar biraz zorlanacak ama sonuçta bir hizmet yapılıyor, sabretmemiz lazım" dedi.